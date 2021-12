E’ ufficiale il sequel di Shang-Chi insieme ad una Serie TV! Destin Daniel Cretton ritornerà come regista!

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, è il primo film del Marvel Cinematic Universe incentrato su un supereroe asiatico della Marvel che, oltre ad introdurre il vero Mandarino interpretato da Tony Chiu-Wai Leung, vedrà un cast composto principalmente da attori e attrici di origini asiatiche.

Deadline ha rivelato che il regista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton ha firmato un contratto pluriennale con i Marvel Studios e con Hulu. Secondo quanto riferito, il regista sta già sviluppando una serie spin-off MCU per Disney+ come parte di questo accordo, che si dice sia incentrato su Xialing e i Dieci Anelli di Meng’er Zhang.

Anche la stessa Disney ha anche confermato ufficialmente attraverso questo rapporto che Cretton tornerà a dirigere anche il sequel di Shang-Ch , che ha debuttato nelle sale a Settembre 2021.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige commentato l’annuncio commentando le doti del Regista:

“Destin è un collaboratore straordinario che ha portato una prospettiva e un’abilità uniche a Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli. Ci siamo divertiti moltissimo a lavorare insieme al Film, e lui ha così tante idee intriganti per le storie da portare in vita su Disney+, quindi siamo entusiasti di espandere il nostro rapporto con lui e non vediamo l’ora di iniziare”.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings! – anteprima

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha introdotto il primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe, interpretato da Simu Liu.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è arrivato nelle sale cinematografiche il 3 Settembre 2021. Nel cast troviamo Simu Liu (Shang-Chi), Tony Leung (Wenwu/il Mandarino), Awkwafina (Katy), Meng’er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Ronny Chieng (Jon Jon), Fala Chen (Jiang Li) e Florian Munteanu (Razor Fist).

