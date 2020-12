Il Disney’s Investor Day 2020 ha portato diversi annunci e novità per nuovi e già pianificati progetti Marvel. Tra le novità, anche l’annuncio ufficiale del cast di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, prossimo film del MCU recentemente rinviato al 2021.

L’attore Tony Leung, precedentemente confermato da Kevin Feige per il ruolo del Mandarino, è apparso sì nella lista del cast di Shang-Chi (via CBR), ma come interprete di un personaggio di nome Wenwu.

Nei fumetti, non c’è nessun personaggio con questo nome e, vista la precedente conferma di Feige, è quindi certo che Wenwu è il vero nome del Mandarino, o lo pseudonimo che userà nel film.

Nei fumetti, il vero nome del Mandarino non è mai stato rivelato, ma il personaggio ha usato diversi alias: ad esempio Zhang Tong e Tem Borjigin. Wenwu potrebbe quindi essere il suo vero nome, svelato dal film, oppure un nuovo alias utilizzato. Sicuramente, con maggiori dettagli sul film, potremo saperne di più.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, l’ambientazione del film

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings porterà sicuramente nel MCU una ventata d’aria fresca, andando ad esplorare storie e presentando personaggi fino ad ora non trattati dall’universo cinematografico condiviso; la pellicola, però, potrebbe anche essere la prima ad essere ambientata nel 2020.

Come si vede grazie ad un video precedentemente trapelato dal set, durante le riprese appare sul muro un graffito che riporta la data “2020”; potrebbe essere semplicemente parte del contesto urbano, ma l’importanza del film (e l’arrivo di una nuova Fase per il MCU) ci fanno pensare che i Marvel Studios siano poco inclini ad una leggerezza del genere.

Teoricamente, non ci sarebbe nulla di così eccezionale nel venire a conoscenza di un film del 2020 ambientato nel 2020, se non fosse per il fatto che, come ben sappiamo, gli anni tra il 2018 e il 2023 sono rimasti scoperti a causa degli ultimi due Avengers: qualora venisse confermata l’ambientazione, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sarà il primo film a narrare degli eventi tra i due Avengers.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vede attualmente nel cast Simu Liu, Awkwafina e Tony Chiu-Wai Leung, con la data d’uscita prevista per il 2021.

Acquista Shang-Chi. Maestro del kung fu: 1