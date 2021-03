Come sappiamo ben tutti ormai Avengers: Endgame dei Marvel Studios è uno dei Film e specialmente uno dei cinecomic più apprezzati dai fan e non solo. Capace di spazzare via molti record dalla sua uscita nell’Aprile del 2019, diventando anche la pellicola che ha incassato di più al Box Office superando Avatar in poche settimane, venendo nuovamente risuperato dallo stesso poche settimane fa per una re-release in Cina.

Dunque il Film dei Fratelli Russo non smette ancora di far parlare sè dato che adesso un fan accanito è entrato anche nei Guinnes dei Primati.

Un fan è entrato nel guinness dei primati grazie ad Avengers: Endgame

Il Fan in questione chiama Ramiro Alanis, e fa di professione il personal trainer, e ora è ufficialmente entrato nel Guinness dei primati con un record che ha a che fare con Avengers: Endgame.

Come viene spiegato dal sito ufficiale del Guinness, Alanis ha ottenuto la certificazione per la “most cinema productions attended of the same film” (per il maggior numero di visioni ripetute della stessa pellicola) avendo visto Avengers: Endgame per la bellezza di ben 191 volte. La sua decisione di ottenere questo primato, è stata ispirata da quanto fatto dall’utente di Twitter NemRaps con Avengers: Infinity War. L’altro fan della Marvel era salito agli onori della cronaca per aver visto la pellicola per ben 40 volte in sala e aver superato quota 100, ottenendo anch’egli il riconoscimento del Guinness.

Il fan in questione ha anche dichiarato:

“La parte più difficile di questo esperienza è stata abbandonare la mia vita sociale, la mia famiglia, la palestra (ho perso 7 kg di muscoli) e gestire le mie ore di lavoro e gli orari delle proiezioni al cinema. Ho ricevuto però il sostegno dalla mia famiglia, dagli amici, dai manager e dallo staff dei cinema che ho visitato.”

Ramiro Alanis ha dichiarato di aver voluto infrangere questo record perché ha apprezzato molto il film Avengers: Endgame, al punto da vederlo per 34571 minuti (576 ore).

