Kevin Feige conferma che Charlie Cox ritornerà come Daredevil nell’MCU!

La relazione del Marvel Cinematic Universe con l’ex serie Netflix della Marvel Television è complicata, in particolare per quanto riguarda la loro canonicità con gli eventi del passato del MCU (anche se al momento non è una cosa certa). A dare il via a quell’avventura degli spettacoli di Netflix è stato il Daredevil di Charlie Cox, che ha avuto un profondo impatto con la sua interpretazione di Matt Murdock e ha conferito una grinta oscura al ruolo che i fan hanno elogiato per anni.

Adesso In un’intervista con Cinema Blend, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che Daredevil ritornerà nell’MCU, e il personaggio sarà interpretato nuovamente da Charlie Cox.

Cox ha interpretato Matt Murdock aka Daredevil in tre stagioni sia della serie Daredevil di Netflix, e anche nella miniserie The Defenders. Infatti è da molto tempo che si rumoreggia che l’attore abbia fatto un cameo in Spider-Man: No Way Home.

Ecco le parole di Kevin Feige:

“Se, in alcuni prossimi progetti, vedrete Daredevil, sì, sarà proprio Charlie Cox l’attore che lo interpreterà. Dove, come e quando lo vedremo, rimane ancora da scoprire.”

Ed infatti qualche settimana fa erano usciti dei rumor su dei quali si vociferava alcuni dei progetti che avrebbero coinvolto l’uomo senza paura.

Siete felici di quest’annuncio?? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e seguiteci su tutti i nostri canali Social!!

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti!

Spider-Man: No Way Home (15 Dicembre 2021)

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Moon Knight (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2023)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Acquista il Blu-Ray di Marvel: Stories!