Charlie Cox apparirà in 4 progetti dei Marvel Studios come Matt Murdock/Daredevil?

Da ormai molto tempo si rumoreggia di un possibile nuovo progetto su Daredevil all’interno dell’MCU. Da quando la serie prodotta da Netflix è stata cancellata, i fan hanno chiesto a gran voce un prosieguo delle avventure di Matt Murdock. Continuazione che, a quanto pare ci sarà.

Il sito Binge Watch This, canale social affiliato al noto insider Daniel Ritchman, ha riportato come propria esclusiva una nuova informazione sul futuro di Charlie Cox con i Marvel Studios. Come potete vedere nell’annuncio del canale, la star sarebbe stata ingaggiata dalla Marvel per tornare come Daredevil in ben quattro diversi progetti: e cioè la Serie TV di She-Hulk, Spider-Man: No Way Home, la Serie TV su Echo e il nuovo standalone di Daredevil (al momento non è chiaro se si tratterà di una Serie TV o di un Film).

EXCLUSIVE: Sources close to @BingeWatchThis_ have confirmed that #CharlieCox is locked in to return as #Daredevil in 4 MCU projects – his own solo outing, She-Hulk, Echo and #SpiderManNoWayHome! pic.twitter.com/eJJkFJp7p0 — Binge Watch This (@BingeWatchThis_) November 20, 2021

In effetti la presenza di Charlie Cox nella Serie TV di She-Hulk era stata rumoreggiata da tempo, mentre quella nella Serie TV di Echo (personaggio che sarà introdotto in Hawkeye) era facilmente ipotizzabile dato che il personaggio di Echo è storicamente legata non solo a Daredevil nei fumetti Marvel, ma anche a Kingpin, ruolo che Vincent D’Onofrio dovrebbe riprendere proprio in Hawkeye.

E voi che ne pensate?? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e seguiteci sul Sito e su tutti i nostri canali Social!!

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti!

Hawkeye (24 Novembre 2021)

Spider-Man: No Way Home (17 Dicembre 2021)

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Moon Knight (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2023)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Acquista il bellissimo Casco di Iron Man della Hasbro!