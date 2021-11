I Marvel Studios stanno programmando il Soft-Reboot di Daredevil?

Da ormai molto tempo si rumoreggia di un possibile nuovo progetto su Daredevil all’interno dell’MCU. Da quando la serie prodotta da Netflix è stata cancellata, i fan hanno chiesto a gran voce un prosieguo delle avventure di Matt Murdock. Continuazione che, a quanto pare.

Probabilmente, Charlie Cox tornerà nei panni del Diavolo di Hell’s Kitchen in Spider-Man: No Way Home, e secondo le prime indiscrezioni il personaggio apparirà anche in She-Hulk e in Echo.

Adesso il noto insider Daniel Richtman (che di solito è una fonte attendibile) ha improvvisamente pubblicato un misterioso screenshot proveniente da un documento di produzione che sembra confermare il rumoreggiato nuovo progetto di Daredevil prodotto dai Marvel Studios. Stando a vecchi rumor, questo progetto sarà un soft reboot, cioè di una nuova storia che non menzionerà gli eventi delle serie Netflix, ma che includerà comunque lo stesso cast e potenzialmente anche altri personaggi di supporto provenienti dall’universo della serie originale.

Il progetto sicuramente è in una primissima fase dello sviluppo, in quanto non è stato ancora chiarito se lo vedremo al cinema oppure su Disney+ come Serie TV.

Ecco lo Screenshot:

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti!

Hawkeye (24 Novembre 2021)

Spider-Man: No Way Home (17 Dicembre 2021)

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Moon Knight (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2023)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

