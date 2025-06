Biancaneve: uno dei live action Disney più criticati in home video

Sta arrivando in home video Biancaneve, rivisitazione in live action della celebre animazione Disney con Rachel Zegler e Gal Gadot. Sarà pubblicato in versione DVD, Blu-ray, 4K e in un’imperdibile Steelbook 4K. Le edizioni Blu-ray e 4K conterranno la versione karaoke del film, insieme a tanti contenuti extra, tra cui errori sul set e scene eliminate.

Adattamento del Classico Disney del 1937 Biancanve e i sette nani, il film diretto da Marc Webb vede protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot rispettivamente nei panni di Biancaneve e della Regina Cattiva. Con le canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul, il film porta nuovamente sul grande schermo gli amati personaggi di Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo.

La magica avventura ripercorre la storia senza tempo della Principessa invidiata dalla Regina che vuole avvelenarla con una mela per toglierle la bellezza. Con qualche modifica: la protagonista è erede al trono, il Principe è in realtà un ladro e i nani sono Creature magiche della Foresta Incantata. Per tanti di questi motivi è stato aspramente criticato dal pubblico. Compresi trucco e costumi, trovati sciatti.

Il film e l’edizione home video

Il film Disney Biancaneve è diretto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man) e prodotto da Marc Platt (La Sirenetta) e Jared LeBoff (La Ragazza del Treno), con Callum McDougall (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo di produttore esecutivo, e presenta nuove canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul (Caro Evan Hansen).

Ecco le voci italiane della parte musical: Eleonora Segaluscio (Biancaneve canzoni) e Serena Rossi (Regina Cattiva canzoni). Nel cast vocale anche: Alessandro Campaiola (Jonathan), Daniele Grammaldo (Mammolo canzoni), Enrico Di Troia (Dotto dialoghi) e Marco Manca (Dotto canzoni e Direzione musicale), Francesco De Francesco (Pisolo), Antonino Saccone (Specchio Magico). Presente anche il cast tecnico composto da: Marco Mete (Direttore del doppiaggio e dialoghi italiani), Virginia Brancucci (Direzione musicale) e Lorena Brancucci (Testi italiani canzoni).

I contenuti extra del blu-ray sono i seguenti: Versione Canta insieme e selezione canzoni. Intrepida, giusta, coraggiosa e vera: la creazione di Biancaneve. Canzoni allegre. La moda delle fiabe. Errori/Blooper. Scene eliminate.