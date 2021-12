Il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo sarà intitolato Spider-Man: Across The Spider-Verse, ecco il trailer!

Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One) – Ecco il primo First Look/Trailer in ITALIANO!

Spider-Man: Into The Spider-Verse, realizzato nel 2018 da Sony (detiene i diritti di Spider-Man e del suo pezzo di universo Marvel) è stata un grande successo sia di pubblico che di critica, acclamato per il suo stile di animazione unico e le immagini mozzafiato, così come per la trama coinvolgente e mai banale. “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ha anche vinto un Oscar e un Golden Globe, come miglior Film d’animazione. Il sequel, inizialmente previsto per l’8 Aprile del 2022, è stato posticipato al 7 Ottobre 2022 a causa dell’emergenza Coronavirus, nonostante sia i lavori sono iniziati già dallo scorso anno.

Durante il CCXP Experience in Brasile è stato presentato il primo First Look/Trailer del Film, accompagnato dal titolo ufficiale, che era già stato trapelato online: Spider-Man: Across The Spider-Verse. Inoltre, a sorpresa, questo Film sarà diviso in due parti, come possiamo leggere dal titolo.

Ecco il Trailer in ITALIANO! Buona Visione:

Spider-Man: Into The Spider-Verse – di cosa parla l’acclamato Film animato?

Il film Spider-Man – Un nuovo universo racconta le origini del giovane Uomo Ragno che si trova ad affrontare alcuni degli avversari tradizionali di Peter Parker da Green Goblin a Kingpin. La pellicola affronta l’eroica fine di Peter Parker e il destino di Miles Morales che si trova a combattere a fianco di altre versioni come Spider-Man Noir, Peni Parker, e persino la sua controparte ridicola Spider-Ham, ma anche Spider-Gwen.

Al centro della trama c’è un acceleratore di particelle costruito da Kingpin che consente l’accesso a universi paralleli. Il macchinario però oltre a provocare l’approdo nella realtà di Miles Morales di tanti tessiragnatele potrebbe distruggere anche New York. Kingpin però non si ferma e riesce a schierare contro l’Uomo Ragno avversari come Doc Ock, lo Scorpione e Tombstone. È in lavorazione anche uno spin-off con i personaggi di Gwen Stacy, Jessica Drew e Cindy Moon.

Hai mai visto il Film animato Spider-Man – Un Nuovo Universo?