Online nuove promo art ufficiali di Doctor Strange in The Multiverse of Madness

Doctor Strange In The Multiverse of Madness – Scarlet Witch, Wong, Doctor Strange, America Chavez nelle nuove Promo Art

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 6 Maggio 2022.

Recentemente da un Set LEGO si può dare un’occhiata ad alcuni dei personaggi di Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness. Dove strizza l’occhio l’apparizione di Garantos (che dovrebbe essere un nuovo cattivo della pellicola). Oltre ovviamente ad una promo art inedita di Scarlet Witch (con lo stesso costume di WandaVision), Wong, America Chavez e Doctor Strange, che avranno tutti un nuovo costume.

Ecco le immagini:

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

