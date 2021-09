Elizabeth Olsen pubblica una foto dal set delle riprese aggiuntive di Doctor Strange in The Multiverse of Madness di Sam Raimi.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness – Elizabeth Olsen conferma di aver finito i reshoots del film

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

L’hairstylist Marvel Karen Bartek, che ha lavorato ad Avengers: Infinity War, Endgame, WandaVision e ora al sequel di Doctor Strange, ha condiviso su Instagram che le riprese aggiuntive di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono terminate.

Ecco la Storia in questione:

Il sequel di Doctor Strange è stato girato a Londra e doveva concludersi questo mese, secondo Benedict Wong che interpreta il collega stregone di Strange.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

