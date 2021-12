Insomniac Games annuncia che dal 10 dicembre Marvel’s Spider-Man Remastered si aggiornerà con i due nuovi costumi di Spider-Man: No Way Home.

Marvel’s Spider-Man – i nuovi costumi di No Way Home saranno presto disponibili per Next Gen! Ecco il Trailer!

Il flusso di videogiochi della Marvel è cresciuto esponenzialmente negli ultimi due anni e questa tendenza è destinata a continuare nel prossimo futuro. Le cose sono decollate nel 2018 quando Insomniac ha sviluppato un gioco su Spider-Man, che ha avuto l’amato eroe a nuovi livelli di suggestione interattiva.

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo trailer di Marvel’s Spider-Man per PS5. Questa edizione include anche due nuovi costumi per celebrare l’uscita di Spider-Man: No Way Home. Che saranno inclusi nella parte Spider-Man Remastered del rilascio.

Ecco il Trailer! Buona Visione:

Ecco anche due immagini in alta risoluzione dei costumi:

Marvel’s Spider-Man – il gioco

“La storia di Marvel’s Spider-Man si svolge otto anni dopo l’incidente che ha trasformato Peter Parker nel celebre eroe mascherato: un ragno esposto a potenti radiazioni ha morso il ragazzo, donandogli abilità sovrumane: forza, velocità, coordinazione, resistenza fisica e riflessi proporzionali di un ragno, nonché la capacità di aderire a qualsiasi superficie e il cosiddetto “senso di ragno”, che lo avverte di pericoli imminenti. Parliamo dunque di un personaggio oramai maturo, che svolge la propria funzione di controllo sulla malavita di New York da diverso tempo e che ha avuto modo di farsi un bel po’ di nemici, soprattutto tra le fila dei super criminali: individui dotati come Peter di capacità sovrumane, ma che hanno deciso di impiegarle per arricchirsi in maniera illecita, perseguendo tale obiettivo senza farsi alcuni scrupolo.”

Recupera Marvel’s Spider-Man cliccando QUI!