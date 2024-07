Blue Exorcist: svelato il nuovo trailer della quarta stagione anime

Dopo un’attesa non breve, tutti i fan potranno tornare a guardare Blue Exorcist sul piccolo schermo durante l’autunno di quest’anno. Infatti la serie si sta preparando per la quarta stagione dopo il ritorno inaspettato con la saga di Shimane Illuminati. E adesso arrivano novità sulla quarta stagione con un nuovo trailer, che anticipa cosa c’è all’orizzonte per Rin e Yukio.

Come si può infatti vedere nel trailer riportato in cima al presente articolo, Blue Exorcist sarà rilasciato a ottobre 2024. Il trailer rivela che Reol si occuperà dell’opening dell’anime, intitolata “Re Rescue”, che si può già ascoltare in parte. Ed è ovvio che la quarta stagione di Blue Exorcist presenterà una nuova ending.

I membri dello staff di ritorno includono il regista Daisuke Yoshida, lo sceneggiatore Toshiya Ono, il disegnatore dei personaggi e direttore capo dell’animazione Yurie Oohigashi e i compositori Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano.

Il nuovo anime sarà diviso in due parti, quindi un trimestre di anno. La prima parte della quarta stagione di Blue Exorcist intitolata Beyond the Snow Saga, in onda a ottobre 2024, e la seconda, intitolata The Blue Night Saga, debutterà invece a gennaio 2025. Crunchyroll trasmetterà in streaming entrambe le parti in tutto il mondo.

L’anime è il sequel dell’anime Shimane Illuminati Saga, presentato in anteprima in Giappone il 6 gennaio. Crunchyroll ha trasmesso in streaming l’anime mentre veniva trasmesso in Giappone.

Daisuke Yoshida ha diretto l’anime allo Studio VOLN e Toshiya Ono ha supervisionato le sceneggiature della serie. Yurie Oohigashi era il disegnatore dei personaggi e il direttore capo dell’animazione, e Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano hanno composto la musica. La rock band UVERworld ha contribuito all’opening intitolata “Eye’s Sentry” e Mulasaki-Ima ha eseguito l’ending “Gakkyū Nisshi”.

Blue Exorcist è ambientato in un universo composto da due mondi paralleli che si specchiano l’uno nell’altro. Il primo è il mondo degli umani, chiamato, Assiah. Il secondo è il regno dei demoni, Gehenna. Normalmente passare da un mondo all’altro è impossibile, tuttavia alcuni demoni sono in grado di attraversare il confine e possedere gli esseri umani. Satana, il signore dei demoni ha tutto ciò che vuole alla sua portata, tranne una cosa, presente solo nel regno degli umani. Allo scopo di recuperarla ha creato Rin, suo figlio da una donna umana.

