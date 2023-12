Blue Exorcist – Shimane Illuminati Saga: nuove informazioni rivelate al Jump Festa

Non molto tempo fa abbiamo parlato di Blue Exorcist, in quanto la serie sarebbe tornata inaspettatamente sul piccolo schermo. E infatti con il presente articolo vogliamo proprio riportare che durante l’atteso Jump Festa ’24 è stato rivelato un nuovo video promozionale per Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga. Stiamo parlando del nuovo anime basato sul manga scritto e disegnato da Kazue Katō. Il video, visibile in cima al presente articolo, presenta per la prima volta la opening della rock band UVERworld “Eye’s Sentry” e soprattutto la data di uscita ufficiale dell’anime.

L’evento ha anche rivelato alcune novità sul doppiaggio e i loro rispettivi personaggi:

Tomokazu Seki nel ruolo di Lewin Light

Nobuyuki Hiyama darà la sua voce a Michael Gedōin

Kouki Uchiyama interpreterà Lucifero

L’anime quindi debutterà sul piccolo schermo il 6 gennaio 2024 e sarà basato sui volumi 10-15 del manga di Katō e presenta un cast di ritorno. Inoltre Daisuke Yoshida dirigerà l’anime presso lo Studio VOLN e Toshiya Ono supervisionerà le sceneggiature della serie. Yurie Oohigashi è il disegnatore dei personaggi e il direttore capo dell’animazione, mentre Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano comporranno la musica.

Blue Exorcist ha fatto il suo debutto in Giappone sulla rivista Jump SQ. nel 2009. Il manga ha poi subito un’interruzione a luglio 2021 ed è tornato ripreso a maggio 2022. Si tratta di un manga di grande successo, come attestato dalle oltre 25 milioni di copie in circolazione.

Le vicende della serie shonen sono ambientate in un universo composto da due mondi paralleli che si specchiano l’uno nell’altro. Il primo è il mondo degli umani, quello conosciuto dagli esseri umani e che si chiama Assiah. Il secondo è il regno dei demoni, Gehenna. Normalmente passare da un mondo all’altro è impossibile, tuttavia alcuni demoni sono in grado di attraversare il confine e possedere gli esseri umani. Satana, il signore dei demoni ha tutto ciò che vuole alla sua portata, tranne una cosa, presente solo nel regno degli umani. Allo scopo di recuperarla ha creato Rin, suo figlio da una donna umana.