Naruto: la serie anime è la più cercata degli ultimi 25 anni

Naruto rimarrà costantemente una delle migliori serie shonen mai scritte e nonostante il manga si sia concluso ormai diversi anni fa, i fan rispondono sempre presente ad ogni novità del franchise. Ed è proprio quello che è successo quest’anno con il ritorno di Masashi Kishimoto con lo spin-off speciale incentrato interamente su Minato Namikaze.

Ormai da decenni, Naruto è al top e il suo inizio umile ha attirato fan in tutto il Giappone, fino a esplodere a livello globale una volta arrivato il nuovo millennio. E con il presente articolo vogliamo riportare che Naruto è l’anime più popolare al mondo con Google che ha rivelato un nuovo straordinario dettaglio sulla serie.

Per essere più precisi è venuto fuori che gran parte degli utenti ha trascorso tanti anni a chiedere informazioni al motore di ricerca legate proprio al ninja biondo. E da questa analisi è emerso che l’anime più cercato su Google negli ultimi 25 anni è proprio Naruto.

Le informazioni provengono direttamente da Google stesso, con il motore di ricerca che ha rilasciato un gioco web per celebrare la fine del 2023. Il gioco, chiamato The Most Searched Playground, racconta al mondo 25 delle persone, luoghi e momenti più cercati degli ultimi 25 anni.

Tra le tante categorie vi è anche quella dell’anime più ricercato. Ed è qui che si scopre che Naruto è l’anime più ricercato degli ultimi 25 anni. E Google ha reso omaggio all’anime includendo la famosa battaglia della Valle della Fine in questo nuovo gioco.

Per quanto riguarda gli altri traguardi di altri franchise famosi, riportiamo che il Pokemon più cercato altri non è che Pikachu.

Le avventure del ninja biondo più amato di sempre hanno segnato tante generazioni e lo fa tutt’ora anche grazie alla serie del sequel, Boruto, tutt’ora in corso. Naruto ha riscosso un successo ineguagliabile che lo ha portato a vendite da record in tutto il mondo. Non a caso si tratta del quarto manga più venduto di sempre. Il manga scritto e disegnato da Kishimoto si divide in due parti, con la seconda nota con il titolo Naruto Shippuden.

Ora i riflettori sono puntati su suo figlio, Boruto, alle prese con kawaki, intenzionato a farlo fuori per poter scacciare definitivamente momoshiki, presente all’interno del corpo del giovane Uzumaki.

Fonte – Comicbook