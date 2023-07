Naruto: Kishimoto approfondisce il processo di creazione del Resengan

Naruto ha fatto il suo glorioso ritorno con uno speciale one-shot per celebrare i 20 anni della serie anime. E attraverso un sondaggio di popolarità di tutti i personaggi disegnati da Masashi Kishimoto, i fan in tutto il mondo hanno potuto votare il loro preferito.

Ad aggiudicarsi la maggioranza dei voti è stato il padre di Naruto, Minato Namikaze. E di conseguenza Kishimoto ha disegnato oltre 50 pagine del one-shot dedicato al quarto Hokage, esplorando il suo passato prima della nascita di suo figlio.

Il famoso mangaka della serie shonen è tornato dopo diversi anni a scrivere e disegnare uno speciale flashback che mostrava alcuni momenti importanti nella vita del Quarto Hokage. Tra questi, un approfondimento importante è legato al Rasengan. Abbiamo già riportato il motivo per cui ha creato questo jutsu e oggi vogliamo riportare come è nata originariamente questa tecnica iconica.

Quando Jiraiya e Minato hanno appreso che le minacce per Konoha sarebbero diventate più grandi, il futuro Quarto Hokage si è reso conto che avrebbe avuto bisogno di sviluppare nuovi potenti Jutsu per tenersi pronto a tutto. Durante l’allenamento con il suo mentore, Minato tenta di controllare il suo chakra in modo da “impastarlo” per poi fare vita a quello che sarebbe diventato il Rasengan. Jiraiya ha spiegato ciò che sarebbe stato necessario per creare l’attacco finale.

Il ninja leggendario ha spiegato che questo jutsu poteva essere un disastro, oppure non avrebbe avuto durata. Semplicemente non era stabile. “Ho sentito che quando si impasta il chakra, si tende ad abbinare la sua rotazione con la direzione della spirale dei tuoi capelli. Inoltre aggiunge che per impastare il chakra bisogna farlo in senso orario, secondo la spirale dei propri capelli, come la sua che gira a destra.

Basato su un racconto folcloristico, Jiraiya rivela che i capelli di Minato hanno purtroppo due spirali, il che significa che sarebbe abbastanza difficile creare un Rasengan. In seguito a questa sfortunata scoperta, “il Lampo Giallo” ha adottato un approccio diverso per la creazione del Rasengan. Questo lo ha portato a rendersi conto che avrebbe dovuto impastare il chakra allo stesso modo in entrambe le direzioni.

Alla fine, Minato è riuscito a padroneggiare la tecnica e questo capitolo ha posto le basi per la sua relazione con Kushina, che alla fine ha portato alla nascita di Naruto.

Fonte – Comicbook