Crypt of Shadows torna questo Halloween con Deadpool e Hulk

Anche quest’anno la Marvel propone Crypt of Shadows, uno speciale antologico in uscita ad Halloween, ed i personaggi coinvolti saranno Deadpool, Hulk, Scarlet Witch e Daredevil.

Come l’anno scorso, Crypt of Shadows vedrà come narratore Victor Strange, il fratello di Stephen intrappolato in uno specchio del Sanctum Sanctorum, in una storia contenitore scritta da Al Ewing (che ha introdotto quest’utilizzo di Victor Strange nelle Strange Tales pubblicate su Marvel Unlimited) e disegnata da Paul Davidson, che introdurrà, con toni paurosi e inquietanti, alle vicende dei vari personaggi.

Exciting news! I’m writing a Deadpool / Living Mummy team-up for @Marvel‘s CRYPT OF SHADOWS Halloween special, with the awesome @TheWarblazer on art! Go to https://t.co/Easa4g1UYk more info! pic.twitter.com/XQJ6dFMjCJ — Cavan Scott says find me on Substack! (@cavanscott) July 19, 2023

Il primo protagonista di Crypt of Shadows sarà Deadpool, in una diabolica storia scritta da Cavan Scott e disegnata da Devmalya Pramanik in cui affronterà N’Kantu, la Mummia Vivente, il cui status quo verrà profondamente cambiato da questo incontro.

Vedremo quindi un nuovo incontro tra Hulk (la cui serie attuale è incentrata sui mostri che si aggirano per il Marvel Universe) e Licantropus, di Sarah Gailey e Eder Messias, e l’incontro tra Man-Thing e Daredevil di Declan Shalvey e Alex Lins: se è vero che “chi conosce la paura, brucia al tocco dell’Uomo Cosa“, sarà meglio che Matt Murdock confermi di essere “L’Uomo Senza Paura”!

Ci sarà spazio anche per Scarlet Witch, in una storia del suo scrittore regolare Steve Orlando che la vedrà contrapposta al nuovo nemico Bricklayer, disegnata da Paul Azaceta.

Crypt of Shadows è solo una delle tante iniziative a tema lanciata dalla Marvel per Halloween quest’anno, che affianca gli speciali di Hallows’ Eve e di Licantropus & Elsa Bloodstone, oltre alla nuova miniserie dedicata a Capwolf e al ritorno dei Marvel Zombies.