Moon Knight guida l’Halloween Marvel con Werewolf By Night, Wolverine e la figlia di Blade

Atmosfere macabre per il Pugno di Khonshu in occasione di Ognissanti

Reduce dalla sua miniserie su Disney+, Moon Knight sarà l’uomo di punta per quanto riguarda le uscite di Halloween della Marvel.

Il Cavaliere Lunare sarà infatti dapprima protagonista di una sorta di rematch con il suo primo, storico avversario, ovvero Werewolf by Night. La prima storica apparizione di Marc Spector è infatti avvenuta in Werewolf by Night 32 del 1975, in cui viene assoldato dal Comitato per catturare il lupo mannaro Jack Russell, Licantropus.

LEGGI ANCHE:



Il futuro di Layla dopo Moon Knight

Giusto in tempo per Halloween e per il vociferato speciale di Disney+ che vedrà l’esordio di Werewolf by Night nel Marvel Cinematic Universe, i due personaggi tornano ad affrontarsi in Moon Knight Annual #1, firmato dallo sceneggiatore della serie regolare Jed MacKay e dal disegnatore Federico Sabbatini, che già ha lavorato sul Cavaliere Lunare in passato.

Nel Darkhold c’è una profezia su come un dio potrebbe morire. Jack Russell, che conosce quel tomo maledetto meglio di chiunque altro, vorrebbe tanto uccidere un dio e salvare il suo popolo, il popolo legato alla luna. Ma per realizzare la profezia è necessario il sangue del Pugno di Khonshu, e il Cavaliere della Luna non sanguina facilmente.

Jed MacKay ha rilasciato qualche dichiarazione riguardo alla storia:

È stato fantastico vedere la gente rispondere alla nostra serie MOON KNIGHT, ed è sempre un po’ emozionante dare alla gente ancora di più – e MOON KNIGHT ANNUAL #1 è stato il posto giusto per rivisitare un po’ di vecchia storia.

Moon Knight è cambiato molto da quando si è scontrato per la prima volta con Licantropus, ma anche Jack Russell è cambiato, e avere l’opportunità di vedere come questi due interagiscono ora, a distanza di tutti questi anni, è stato molto divertente. E Jack non è l’unico protagonista della storia di Moon Knight che si fa vivo quando Federico Sabbatini si unisce a noi per un’altra avventura (e ne disegna di tutti i colori, devo aggiungere).

Ma non è l’unica uscita a tema Halloween che vede protagonista Moon Knight: l’avatar di Khonshu campeggia infatti anche sulla cover di Crypt of Shadows, uno speciale che vede tra i protagonisti anche Elsa Bloodstone (anche lei in predicato di comparire nell’Halloween Special di Disney+), Wolverine (Laura Kinney) e Bloodline, ovvero Brielle, la figlia di Blade recentemente introdotta in Free Comic Book Day 2022: Avengers/X-Men.

Questo estemporaneo gruppo di eroi dovrà fronteggiare alcune minacce soprannaturali, come Man-Thing, l’Uomo Cosa, e altri lupi mannari in questo speciale a tema.

Gli eroi dell’Universo Marvel trascorrono la maggior parte del loro tempo sotto il sole, volando in alto… ma ogni tanto si avventurano nell’oscurità che si cela negli angoli nascosti del mondo. Lì si annidano le creature, i mostri, i vampiri… quelli che predano l’innocenza e la bontà. Unitevi a noi, e ad alcuni dei vostri eroi preferiti, per storie di zanne, artigli e silenziose creature della palude, per celebrare la vigilia di Ognissanti!