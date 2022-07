Judgment Day: torna in scena Starfox con un look ispirato da Harry Styles

L’imminente evento Marvel AXE: Judgment Day vedrà tra i protagonisti nella fase finale Starfox, con un nuovo look che ricorda Harry Styles, che si vedrà dedicato un one-shot in autunno, come era già trapelato giorni fa.

Come riportato da ComicBook.com, il tie-in di Judgment Day AXE: Starfox #1 avrà come protagonista il fratello di Thanos, Eros, che ha fatto il suo debutto nel MCU in Eternals del 2021 durante la scena di mid-credits in cui era interpretato da Harry Styles.

L’ultima volta che abbiamo visto Eros nei fumetti è stato nell’arco di Guardiani della Galassia del 2019 “The Final Gauntlet“, quando ha accidentalmente riportato in vita Thanos ed è morto nel processo. Gli Eterni, però, hanno modi per aggirare la morte, e la dipartita di Eros chiaramente non è rimasta tale.

Ora è tornato, e più che mai senza freni: dopo tutto, se è il Giorno del Giudizio, chi si preoccupa delle conseguenze delle proprie azioni? Di certo non a Eros.

AXE: Starfox #1 è scritto da Kieron Gillen, l’architetto dietro l’evento Judgment Day, e illustrato da Daniele Di Nicuolo, mentre il design del personaggio è stato ripensato da Valerio Schiti, basandosi anche sull’apparizione cinematografica di Harry Styles. Lo special avrà copertine di Di Nicuolo, Kevin Wada e Chrissie Zullo.

Ok, it’s time to talk about my new design for #Starfox.

⭐️🦊 pic.twitter.com/JWbBUYxxu5 — ◀︎Valerio Schiti▶︎ (@ValerioSchiti) July 15, 2022

Gillen ha raccontato a ComicBook.com: