Judgment Day: Iron Fist deve vedersela con Loki

Con l’annuncio dello speciale AXE: Iron Fist si delinea la checklist della parte finale di Judgment Day, il crossover che coinvolte Avengers, X-Men ed Eterni in partenza questa settimana negli Stati Uniti.

Nel one-shot AXE: Iron Fist #1 della scrittrice Alyssa Wong e dell’artista Michael YG, il team creativo dietro la miniserie Iron Fist che ha svelato l’identità del nuovo possessore del Pugno d’Acciaio (dopo che Danny Rand ha perso il potere in Iron Fist: Il Cuore del Drago), il nuovo Iron Fist deve trovare un modo per entrare nella mistica città di K’un-Lun per affrontare nientemeno che Shou-Lao l’Immortale – il drago il cui cuore mistico ha dato potere a generazioni di Iron Fist.

Da quanto possiamo vedere dalle copertine di questo tie-in di Judgment Day, Iron Fist dovrà fare i conti anche con Loki, anche se i motivi del coinvolgimento del fratello di Thor non sono ancora noti.

Dopo i vari ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento della carta, la Marvel ha rimodulato il suo calendario delle uscite, con il risultato che per settembre sono state risollecitate molte uscite originariamente previste per agosto. Ora stanno iniziando ad essere annunciate le novità che arriveranno ad ottobre e che vedranno la conclusione di Judgment Day.

Il sito Bleeding Cool infatti ha anticipato che oltre a questo special, ad ottobre sarà previsto un altro one-shot dedicato a Starfox, il fratello di Thanos apparso anche in Eternals interpretato da Harry Styles, mentre a novembre la vicenda si concluderà con uno speciale Omega.

Inoltre sono previsti dei tie-in per varie serie, tra cui alcune non ancora toccate dalla saga come Captain Marvel e Legion of X.

Ecco la checklist completa dell’evento.

Luglio:

A.X.E.: EVE OF JUDGMENT #1

A.X.E.: JUDGMENT DAY #1

Agosto:

IMMORTAL X-MEN #5

X-MEN RED #6

A.X.E. JUDGMENT DAY #2

A.X.E.: DEATH TO THE MUTANTS #1

X-FORCE #30

X-MEN #13

A.X.E.: JUDGMENT DAY #3

WOLVERINE #24

X-FORCE #31

X-MEN #13

Settembre:

A.X.E.: DEATH TO THE MUTANTS #2

IMMORTAL X-MEN #6

MARAUDERS #6

WOLVERINE #25

A.X.E. JUDGMENT DAY #4

X-FORCE #32

X-MEN RED #6

A.X.E. JUDGMENT DAY #5

FANTASTIC FOUR #47

AVENGERS #60

A.X.E.: AVENGERS #1

AMAZING SPIDER-MAN #10

Ottobre:

A.X.E.: DEATH TO THE MUTANTS #3

A.X.E.: X-MEN #1

A.X.E.: IRON FIST #1

A.X.E.: STARFOX #1

CAPTAIN MARVEL #42

FANTASTIC FOUR #48

IMMORTAL X-MEN #7

X-FORCE #33

X-MEN RED #7

A.X.E.: ETERNALS #1

LEGION OF X #6

A.X.E.: JUDGMENT DAY #6

Novembre