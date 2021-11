Eternals – gli sceneggiattori parlano del poco minutaggio di Eros nel Film

Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è uscito in tutti Cinema Italiano il 3 Novembre.

In un’intervista esclusiva con il sito The Direct, gli sceneggiatori di Eternals Ryan e Kaz Firpo hanno discusso dell’inclusione di Eros nella scena post-credit del Film.

Ryan Firpo ha dichiarato:

“Sai, quando abbiamo iniziato a fare il nostro trattamento per il Film, praticamente avevamo tutte queste carte, diciamo circa 40 diversi Eterni, e abbiamo iniziato a scegliere quelle che ci piacevano. Ed Eros è sicuramente una carta che era considerata per essere nel Film principale.”

I cugini Firpo alla fine hanno deciso di “concentrarsi sulla storia d’amore di Sersi e Ikaris” e Ryan ha osservato che “se c’è Ikaris, non può esserci davvero anche Eros:”

“Ma alla fine abbiamo deciso che volevamo davvero concentrarci sulla storia d’amore di Sersi e Ikaris, e abbiamo pensato che nelle dinamiche di gruppo più ampie, se c’è Ikaris, non può esserci davvero anche Eros, perché sembra che siano la solo per pestarsi i piedi l’un l’altro.”

Non sembra che esista un mondo in cui Eros non sia mai apparso nel Film. Ryan ha detto che era “il perfetto personaggio coda da introdurre, soprattutto perché ha quel legame con Thanos:

“Ma sapevamo che Eros fosse un personaggio grandioso che potenzialmente avrebbe potuto fare da tramite per un mondo più grande, ossia la comunità degli Eterni che vive là fuori nel cosmo. Alla fine abbiamo capito che fosse il personaggio perfetto da introdurre, soprattutto perché ha una connessione con Thanos. Quindi direi che non è mai stato coinvolto nella storia principale, sempre nelle fasi iniziali, e abbiamo considerato l’idea di introdurlo nella scena dopo i titoli di coda.”

Eternals – trama e cast

Il nuovo Film dei Marvel Studios, Eternals, presenta un nuovo team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che hanno vissuto in segreto sulla Terra per migliaia di anni. In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire allo scoperto per riunirsi contro i nemici più antichi dell’umanità, i Devianti.”

Nel cast del film ‘Eternals’ troviamo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

