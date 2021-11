Eternals – la Regista Chloé Zhao spiega la scelta di Kingo alla fine del Film

Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora finalmente uscito in tutti Cinema.

ATTENZIONE!! POSSIBILI SPOILER DAL FILM ‘ETERNALS’!!

Durante un’intervista promozionale con Uproxx, la regista Chloé Zhao ha parlato della decisione di Kingo (Kumail Nanjani) di non affrontare Ikaris (Richard Madden) e Sprite (Lia McHugh) insieme agli altri Eterni nel terzo atto e, di conseguenza, di non uccidere Tiamut il Celestiale senza ribellarsi ai suoi compagni di squadra:

“Personalmente ritengo che quello sia uno dei momenti più importanti del Film. Ci piaceva l’idea di sfidare alcune delle basi di questo genere attraverso questo Film. Penso che stiamo entrando nella fase revisionista del genere supereroistico… credo sia al limite. Così come ci piaceva l’idea di moralità bianca e nera o l’idea di chiedersi se gli umani siano automaticamente degni della salvezza o meno. Ci siamo domandati ‘Che aspetto ha la forza?’. Inoltre, trovavamo interessante l’idea di dover sempre fare a pugni per risolvere le cose. Devi essere violento fisicamente per essere eroico, finché sei dalla parte giusta.”

“[Kingo] ama la Terra, ma ha forti convinzioni, proprio come Ikaris. Non è diverso da Ikaris per quanto riguarda la sua fede per i Celestiali e nel credere in un bene superiore: il fatto che gli esseri umani e la Terra non abbiano il diritto di uscire dall’ordine naturale.Lo crede davvero. Tuttavia, la grossa differenza tra lui e Ikaris è che, anche se crede personalmente a qualcosa, non crede che dovrebbe ferire altre persone per le sue convinzioni.”

Eternals – trama e cast

Il nuovo Film dei Marvel Studios, Eternals, presenta un nuovo team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che hanno vissuto in segreto sulla Terra per migliaia di anni. In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire allo scoperto per riunirsi contro i nemici più antichi dell’umanità, i Devianti.”

Nel cast del film ‘Eternals’ troviamo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

