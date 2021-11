Eternals – la Regista rivela di chi è la voce del Cameo segreto nella scena Post-Credit!

Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora finalmente uscito in tutti Cinema.

ATTENZIONE!! POSSIBILI SPOILER DAL FILM ‘ETERNALS’!!

Grazie al sito Fandom , la regista di Eternals Chloe Zhao ha confermato che la voce fuori campo che Dane Whitman sente nella seconda scena dopo i titoli di coda era in realtà di Mahershala Ali, che reciterà nel prossimo reboot della Marvel, il personaggio di Blade.

Quando alla Zhao è stato chiesto di confermare i sospetti che la voce fosse la sua, la regista ha risposto dicendo:

“Questa è la voce di uno dei miei personaggi preferiti. Blade. Sì, è proprio Blade, Blade, Blade! Ora dovrete solo aspettare. Non so cosa stanno facendo con quel Film, ma Mahershala è grandioso… sarà epico!”

Un reboot di Blade con il vincitore dell’Academy Award Mahershala Ali come protagonista è stato annunciato per la prima volta durante il Comic-Con di San Diego del 2019, e mentre le riprese sono state ritardate all’estate 2022, i fan al momento sanno che il Film di Blade sarà scritto da Stacy Osei-Kuffour con Bassam Bariq confermato alla regia.

Eternals – trama e cast

Il nuovo Film dei Marvel Studios, Eternals, presenta un nuovo team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che hanno vissuto in segreto sulla Terra per migliaia di anni. In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire allo scoperto per riunirsi contro i nemici più antichi dell’umanità, i Devianti.”

Nel cast del film ‘The Eternals’ troveremo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

Acquista la Hasbro Marvel Legends di Phastos.