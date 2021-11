Online una nuova foto ufficiale in HD di Spider-Man: No Way Home, il Film diretto da Jon Watts in uscita a Dicembre al Cinema.

Spider-Man: No Way Home – Peter Parker con la Iron-Spider nelle nuove immagini ufficiale dal Film!

Dopo una breve “separazione”, nel Settembre del 2019 la Sony Pictures e la Disney hanno siglato un nuovo accordo che permetterà ai Marvel Studios di continuare ad utilizzare lo Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, e così facendo di concludere la trilogia dedicata al personaggio con un terzo sequel intitolato Spider-Man: No Way Home.

Un articolo di USA Today ha rivelato una nuovissima immagine di Spider-Man: No Way Home mostra l’Uomo Ragno di Tom Holland in una situazione di ‘pericolo’.

L’immagine sembra mostrare Spider-Man nella sua tuta Iron Spider che lotta per rimanere appeso sopra un set d’azione che sembra essere la stessa scena del primo trailer del Film in cui Doc Ock viene rivelato per la prima volta dicendo “Ciao, Peter”.

Ecco l’immagine in questione:

La didascalia dell’immagine recita come segue:

“Quando la sua identità segreta viene compromessa, Spider-Man (Tom Holland) viene lasciato aggrappato per la sua vita in “Spider-Man: No Way Home“.

Questa non è l’unica immagine della scena del George Washington Bridge che è stata rilasciata per la promozione del Film. Oltre al Trailer, i fan hanno anche visto un’altra immagine di Spidey scappare da un inseguimento con Doc Ock presumibilmente nella stessa scena.

Ecco la foto:

Spider-Man: No Way Home – gli ultimi aggiornamenti

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.