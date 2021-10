Nuove immagini ufficiali di Spider-Man: No Way Home, il tanto atteso film di Jon Watts in uscita a dicembre.

Spider-Man: No Way Home – pubblicate le nuove copertine di Empire e nuove immagini dal Film!

Dopo una breve “separazione”, nel Settembre del 2019 la Sony Pictures e la Disney hanno siglato un nuovo accordo che permetterà ai Marvel Studios di continuare ad utilizzare lo Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, e così facendo di concludere la trilogia dedicata al personaggio con un terzo sequel intitolato Spider-Man: No Way Home.

Empire Magazine, la nota rivista ha pubblicato la copertina per il numero di Novembre, che sarà dedicato proprio a Spider-Man: No Way Home e che includerà interviste esclusive, anche relative ai tanti rumor usciti negli ultimi mesi.

In più è stata rilasciata online la cover dedicata agli abbonati di Empire. Che come possiamo notare include in basso a destra anche quello che sembrerebbe essere proprio essere il pugno dell’Uomo Sabbia, personaggio da tempo rumoreggiato per il Film!

Ecco di seguito le 2 Cover:

Oltre all’Uomo Sabbia, è presente una saetta, chiaro elemento di Electro, la bomba zucca di Goblin, l’occhio di Agamotto di Doctor Strange, ed anche un tentacolo di Doc Octopus.

Inoltre dopo aver svelato le cover, sempre la rivista Empire Magazine ha pubblicato online due nuove immagini tratte dal Film: la prima mostra Peter (Tom Holland) pronto all’azione, mentre nella seconda assistiamo alla fuga di Spider-Man da Doc Ock!

Potete visionare le immagini di seguito:

Spider-Man: No Way Home – gli ultimi aggiornamenti

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

