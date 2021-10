Black Panther: Wakanda Forever – uno dei produttori commenta il rinvio del Film

Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l’assenza di Chadwick Boseman.

Ovviamente la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di familiari, amici, colleghi e fan della star, e nemmeno l’Universo Cinematografico Marvel sarà più lo stesso senza di lui. Ma Black Panther 2 si farà, come anche Ryan Coogler, aveva spiegato durante una nuova intervista con il perché “fermarsi sarebbe stato più difficile“.

Alla premiere di Eternals a Los Angeles, Variety era presente per parlare con il produttore di Black Panther: Wakanda Forever, Nate Moore, del sequel.

Queste le parole del produttore aggiornando sulla produzione:

“Sapete stiamo girando ad Atlanta e sta andando davvero bene. Ryan Coogler è tornato ed è fantastico e la troupe è tornata e vogliamo solo portare un bel Film. Se tutto va bene, la gente lo apprezzerà e potrà distrarsi un po’ guardandolo. È un compito difficile ma noi vogliamo esserne all’altezza”

Il produttore ha anche voluto spiegare come tutti siano impegnati a modo proprio a rendere omaggio al compianto Chadwick Boseman:

“Ognuno sta onorando Boseman a modo proprio, anche in maniera molto personale e privata, ma la verità è che il più grande onore che possiamo fargli è mantenere viva la storia del Wakanda, che Chadwick per primo sapeva quando fosse importante per la gente. Il nostro lavoro è mantenere vivo quello spirito così che i ragazzini possano continuare a a esplorare quel mondo e a ritrovarvici dentro.”

Infine Moore ha poi commentato il rinvio del Film annunciato dalla Disney: Black Panther: Wakanda Forever non uscirà più l’8 Luglio bensì l’11 novembre 2022, un posticipo che non può far altro che migliorare il lavoro di Coogler:

“Ci dà solo più tempo per farlo bene”

Black Panther: Wakanda Forever – in breve

Black Panther: Wakanda Forever, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) è attualmente in trattative per interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola.

Le riprese del Film sono iniziate questo Giugno, ma non sono ancora state rivelate le location in cui si terranno. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’8 Luglio 2022 nelle sale Statunitensi.

