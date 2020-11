I Marvel Studios dovrebbero iniziare la produzione di Black Panther 2 ad Atlanta a partire da luglio 2021, con la star di Narcos: Mexico Tenoch Huerta nei panni del villain, stando alle fonti di The Hollywood Reporter.

Secondo The Hollywood Reporter, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Angela Bassett torneranno per il sequel di Black Panther del 2018. Si dice che Shuri di Letitia Wright svolga un ruolo più importante dopo la morte di Chadwick Boseman in Black Panther 2.

Il sequel è stato messo da parte dopo la morte improvvisa e inaspettata della star Chadwick Boseman e l’inizio della produzione, previsto per il marzo 2021, è stato accantonato mentre il regista Ryan Coogler e la Marvel hanno cercato di superare il dolore e la necessità di andare avanti. È stato il punto più basso di un anno in cui nessun film Marvel è uscito per la prima volta dal 2009.

Tuttavia, anche se il continuo romanzo del coronavirus sconvolge la distribuzione nelle sale e crea scompiglio con il lancio della Fase 4, Marvel sta per entrare in una fase molto impegnativa del suo 2021, poiché si sta destreggiando non solo con più film, ma anche con un’importante spinta in TV.

Diverse fonti dicono a The Hollywood Reporter che Marvel sta ora preparando Black Panther 2, le cui riprese inizieranno ad Atlanta a luglio 2021 e dureranno per più di sei mesi.

L’attore messicano Tenoch Huerta, che è stato una delle star di Narcos: Mexico di Netflix, è in trattative per interpretare uno degli antagonisti, dicono fonti vicine a THR. Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Angela Bassett dovrebbero tornare per il nuovo lungometraggio, e alcuni affermano che il personaggio di Wright, Shuri, potrebbe assumere un ruolo più importante.

Marvel, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo, non ha rivelato i suoi piani su come intende procedere senza Boseman, sebbene abbia indicato che non utilizzerà la CGI per includere il defunto protagonista nel film.

Per quanto riguarda il film, il prossimo capitolo è stato attentamente pianificato per un universo cinematografico composto da 23 film che ha incassato $ 22,55 miliardi a livello globale.