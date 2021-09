Black Panther: Wakanda Forever – Ludwig Göransson, Premio Oscar per il primo Film, tornerà anche nel Sequel

Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l’assenza di Chadwick Boseman.

Ovviamente la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di familiari, amici, colleghi e fan della star, e nemmeno l’Universo Cinematografico Marvel sarà più lo stesso senza di lui. Ma Black Panther 2 si farà, come anche Ryan Coogler, aveva spiegato durante una nuova intervista con il perché “fermarsi sarebbe stato più difficile“.

Variety ha confermato che il compositore Ludwig Göransson tornerà a scrivere la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. In precedenza ha vinto un Academy Award nel 2018 per la sua colonna sonora nell’originale Black Panther e un Emmy nel 2020 per la sua composizione musicale in The Mandalorian.

Con il sequel attualmente in lavorazione, Göransson ha rivelato che sta “iniziando idee concettuali e avendo conversazioni” con il regista Ryan Coolger sulle decisioni musicali che è pronto a prendere.

Inoltre, ha parlato di come non abbia visto il film originale “dalla tragica scomparsa dell’anno scorso” dell’attore protagonista Chadwick Boseman. Il compositore ha ammesso che “sarà un momento emozionante” tornare a lavorare di nuovo con i Marvel Studios.

Black Panther: Wakanda Forever – in breve

Black Panther: Wakanda Forever, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) è attualmente in trattative per interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola.

Le riprese del Film sono iniziate questo Giugno, ma non sono ancora state rivelate le location in cui si terranno. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’8 Luglio 2022 nelle sale Statunitensi.

