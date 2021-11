Morbius – il nuovo trailer ufficiale italiano

Morbius arriverà solo al cinema nel 2022 e Sony Pictures ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale italiano.

Possiamo guardarlo di seguito:

DAL 2022 SOLO AL CINEMA

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto.

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata.

Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

I prossimi film Marvel in arrivo al cinema entro fine anno sono:

Eternals

Dal 3 Novembre al cinema

Il racconto epico, che copre migliaia di anni, presenta un gruppo di eroi immortali costretti ad uscire dall’ombra per unirsi e combattere il nemico più antico dell’umanità, i Devianti.

Spider-Man No Way Home

A NATALE AL CINEMA.

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Venom – La Furia di Carnage è già in programmazione e qui potete leggere la nostra recensione.

DAL 14 OTTOBRE SOLO AL CINEMA

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.