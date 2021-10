Disney rinvia le date di uscita di alcuni film Marvel e Indiana Jones 5

Disney ha rinviato la data di uscita di alcuni film dei Marvel Studios e di Indiana Jones 5, che slitta addirittura di un anno intero.

Ecco le date di uscita aggiornate dei titoli che subiscono lo slittamento:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness slitta dal 25 Marzo 2022 al 6 Maggio 2022;

slitta dal 25 Marzo 2022 al 6 Maggio 2022; Thor: Love and Thunder slitta dal 6 Maggio 2022 all’8 Luglio 2022;

slitta dal 6 Maggio 2022 all’8 Luglio 2022; Black Panther: Wakanda Forever slitta dall’8 Luglio 2022 all’11 Novembre 2022;

slitta dall’8 Luglio 2022 all’11 Novembre 2022; Indiana Jones 5 slitta di un anno, dal 29 Luglio 2022 al 30 Giugno 2023;

slitta di un anno, dal 29 Luglio 2022 al 30 Giugno 2023; The Marvels slitta dall’11 Novembre 2022 al 17 Febbraio 2023;

slitta dall’11 Novembre 2022 al 17 Febbraio 2023; Ant-Man and the Wasp: Quantumania slitta dal 17 Febbraio 2023 al 28 Luglio 2023.

Un film Marvel ancora senza titolo, invece, viene anticipato di una settimana dal 10 Novembre 2023 al 3 Novembre 2023.

Due film non ancora annunciati, previsti rispettivamente per il 28 Luglio 2023 e per il 6 Ottobre 2023, sono stati completamente rimossi dal calendario Disney delle prossime uscite.

Tra i prossimi film Marvel al cinema ricordiamo:

Eternals

Dal 3 Novembre al cinema Il racconto epico, che copre migliaia di anni, presenta un gruppo di eroi immortali costretti ad uscire dall’ombra per unirsi e combattere il nemico più antico dell’umanità, i Devianti.

Spider-Man No Way Home

A NATALE AL CINEMA. Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Venom – La Furia di Carnage è già in programmazione e qui potete leggere la nostra recensione.