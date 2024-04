Look Back: svelato il primo trailer del film anime

Il one-shot Look Back, scritto e disegnato dal famoso mangaka di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, è tornato con un nuovo aggiornamento molto importante che entusiasmerà tutti i fan. Infatti è stato condiviso il primo trailer dell’atteso progetto cinematografico. Tatsuki Fujimoto sta attualmente conquistando il mondo di Shonen grazie alla seconda parte del manga di Chainsaw Man. Quando la prima parte si era conclusa, Fujimoto si era dedicato ad altri progetti legati a one-shot o brevi racconti che seguivano le vicende di nuovi personaggi.

La prima di queste storie, Look Back, si è rivelata un successo incredibile e non molto tempo da abbiamo confermato che Look Back avrebbe ricevuto un adattamento anime sul grande schermo. Look Back uscirà in versione su tutte le sale entro la fine dell’estate in Giappone. E adesso i fan potranno dare un’occhiata a come apparirà questa storia in movimento con il primo trailer del film visibile in cima al presente articolo.

Ricordiamo anche che le due attrici protagoniste precedentemente annunciate sono Yumi Kawai nei panni di Fujino, e Mizuki Yoshida, che doppierà Kyomoto. La sigla di apertura si intitolerà “light song” e sarà cantata da Haruka Nakamura.

Look Back uscirà in Giappone il 28 giugno, ma al momento non ci sono informazioni su un periodo di rilascio internazionale del film in questione. Basato sulla storia originale del mangaka di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, Look Back sarà scritto e diretto da Kiyotaka Oshiyama per Studio Durian. E sempre Oshiyama lavorerà al design dei personaggi. Yumi Kawai e Mizuki Yoshida sono gli headliner del cast nei panni dei due protagonisti principali, rispettivamente Fujino e Kyomoto. La storia one-shot ha debuttato nel 2021.

Le vicende di Look Back ruotano attorno a Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Per la sua bravura è diventata la protagonista della classe, ma un giorno le viene detto che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di venire a scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale.

Fonte – Comicbook