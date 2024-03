Chainsaw Man: Fujimoto consiglia Tower Dungeon

Quando si tratta di manga, pochi autori sono così fidati quanto Tatsuki Fujimoto. L’autore di Chainsaw Man è diventato uno dei talenti più venerati dell’industria grazie alla sua straordinaria capacità di raccontare storie. Ciò significa che le raccomandazioni di Fujimoto hanno peso con i fan, e ora sta segnalando ai lettori una serie più recente chiamata Tower Dungeon.

Se non avete mai sentito parlare di Tower Dungeon, non stupitevi. La serie di Kadokawa deve ancora lanciare un’edizione ufficiale in italiano, ma speriamo che ciò cambierà presto. Dopotutto, la serie di fantasy d’azione sembra promettente, e il focus di Fujimoto attirerà solo più lettori.

Per quanto riguarda Tower Dungeon, la serie proviene da Tsutomu Nihei, e racconta la storia di un soldato di nome Yuva. Quindi, per coloro che desiderano maggiori informazioni sulla serie, è possibile leggere la sinossi ufficiale di Tower Dungeon qui sotto:

“Un malvagio stregone ha assassinato il re e rapito la principessa Ignelia nella “Torre del Drago”, una struttura che è scesa dal cielo. Il Battaglione della Guardia Reale cerca di salvare la principessa, ma con scarso successo. Yuva, uno degli uomini arruolati per rimpiazzare le truppe ferite, si unisce al battaglione a causa della sua forza innaturale per affrontare la torre.”

Come potete vedere, questo dark shonen ha tutti gli ingredienti di un buon manga, quindi diamo due pollici in su a Fujimoto per la segnalazione. Non sorprende affatto sapere che Tsutomu è sul radar dell’artista. L’autore ha un catalogo piuttosto vasto sotto il suo controllo.

Tsutomu ha ottenuto il suo grande successo con Blame! prima di passare a Knights of Sidonia. Ora, l’artista sta affrontando un nuovo successo con Tower Dungeon, quindi speriamo che il manga venga pubblicato anche dai nostri editori italiani!

Fonte Comic Book