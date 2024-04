One Piece: data di uscita e anteprima dell’episodio 1101

L’anime di One Piece sta per tornare con un nuovo episodio che seguirà lo scontro rivoluzionario tra Rufy e Rob Lucci, entrambi con il potere risvegliato del proprio Frutto del Diavolo. Adesso l’anime ha condiviso una prima anticipazione circa quello che verrà dopo, nell’episodio 1101. Uno degli aspetti salienti del dell’episodio precedente, ossia il 1100, è relativo ai record sorprendenti registrati, visto che i fan sono rimasti colpiti dall’animazione della trasformazione di Rufy in Gear 5. Dal punto di vista narrativo, questo è solo l’inizio per gli eventi dell’Arco di Egghead. Ci sono alcuni grandi momenti in arrivo nel futuro dell’anime, ed è tempo per alcuni grandi cambiamenti e sviluppi.

Questa settimana l’anime di One Piece si è preso una breve pausa con uno speciale episodio di riepilogo che ha messo i fan al corrente di alcuni dei grandi attori che vedremo in Egghead. E questo era assolutamente necessario e sembra che il prossimo episodio proseguirà la tendenza positiva delle sequenze d’azione impressionanti. Con i Seraphim che fanno la loro mossa mettendo in mostra le loro abilità, il promo dell’episodio 1101 di One Piece, visibile in cima al presente articolo, permette di darne una prima occhiata.

L’episodio 1101 di One Piece si intitola “La forma più forte dell’umanità! I poteri dei Serafini!” e di seguito ne riportiamo una breve sinossi:

“Rufy e Lucci continuano a combattere in modo spericolato. I quattro Serafini attaccano e colpiscono senza pietà il grande esercito di CP-0. Mentre i Cappelli di Paglia testimoniano la loro straordinaria forza, Vegapunk inizia a spiegare le sue significative scoperte di ricerca sui poteri del Frutto del Diavolo!” L’episodio in questione sarà trasmesso in Giappone domenica 21 aprile, e sarà visibile in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

Questo episodio permetterà ai fan di scoprire qualcosa in più anche sui Frutti del Diavolo. In particolar modo si farà luce sulla loro origine e come sono nati. Si tratta di una caratteristica iconica e identitaria di One Piece, dato che questi frutti permettono a coloro che li mangiano di ottenere incredibili poteri, tante volte molto bizzarri.

