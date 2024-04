Peter Parker diventa… Spider-Goblin?!?

A quanto pare, il nuovo Goblin di cui la Marvel Comics ha paventato l’arrivo poco tempo fa non è altro che Peter Parker, che ancora una volta verrà influenzato dai peccati di Norman Osborn, questa volta diventando uno Spider-Goblin a tutti gli effetti.

Come ciò avvenga esattamente è ancora da vedere, ma l’ultima volta abbiamo visto che i “peccati di Norman Osborn” – l’essenza metafisica del suo lato oscuro e omicida – sono stati racchiusi in una lancia da Queen Goblin, che l’ha consegnata a Kraven, il quale ha trafitto Peter Parker con essa, riempiendolo dei peccati di Osborn e facendo emergere il lato oscuro di Peter stesso.

A new goblin, born from the sins of Norman Osborn, rises to take out the Sinister Six in @zebwells and @ed_mcguinness‘ ‘Amazing Spider-Man’ #51 and #52. Coming this June. pic.twitter.com/IPFBcyltGT — Spider-Man (@SpiderMan) March 20, 2024

Tutto questo sembra puntare verso Amazing Spider-Man #50, che riporterà la formazione originale dei Sinistri Sei, mettendo anche in bilico il destino di Norman Osborn.

Negli ultimi anni, Osborn è stato un uomo diverso, letteralmente. Dopo che il criminale noto come Mangiapeccati ha epurato il lato oscuro metafisico di Norman, Norman ha iniziato a pentirsi delle sue azioni passate come Green Goblin. Da allora è diventato un alleato e una sorta di figura paterna per Peter Parker, assumendolo alla OsCorp, e un alleato di Spider-Man nei panni dell’eroico Gold Goblin.

The Sinister Six are down a member…for now. The mission to break Sandman out of Ravencroft starts in ‘Amazing Spider-Man’ #46! pic.twitter.com/cBaCvrU1XZ — Spider-Man (@SpiderMan) April 5, 2024

Ma lo sceneggiatore Zeb Wells ha da tempo (almeno dal tie-in di AXE: Judgment Day) suggerito la caduta in disgrazia di Osborn e il suo potenziale ritorno all’identità di Green Goblin.

Ora è stata svelata la copertina di Amazing Spider-Man #53, di Ed McGuiness, che riveala il look adottato da Peter Parker come Spider-Goblin.

Peter Parker is…THE SPIDER-GOBLIN! 🕷️ See the cover for ‘Amazing Spider-Man’ #53, on sale this July, and witness the beginning of the arc in ‘Amazing Spider-Man’ #50, hitting shelves next month. pic.twitter.com/3kcbapxBXG — Spider-Man (@SpiderMan) April 12, 2024

Amazing Spider-Man #53 corrisponde al #947 nella numerazione complessiva Legacy: facile aspettarsi nuove e grosse novità in previsione di Amazing Spider-Man #950… Sempre che la testata non si trasformi in Amazing Spider-Goblin!