Spider-Man: il nuovo costume, firmato… Oscorp?

Siamo alla vigilia di una serie di avvenimenti che ridefiniranno Spider-Man dentro e fuori, e uno dei primi segnali in questo senso è il nuovo costume che sfoggerà a partire da luglio, realizzato dalla Oscorp!

Esattamente, la società di Norman Osborn, il primo Green Goblin, realizzerà una nuova divisa per Spider-Man ricca di gadget che sembrano presi direttamente dal repertorio del Folletto Verde, compreso un aliante e varie “uova di ragno” che ricordano molto le bombe zucca di Goblin.

Ancora non si sa molto dello status quo di Spider-Man e del suo cast di comprimari dopo la conclusione della saga Beyond e il lancio della nuova serie, ma il costume firmato Oscorp è solo la punta di un iceberg di cambiamenti suggeriti nei mesi scorsi.

Anche il ritorno in scena di Norman Osborn, assente dal finale della saga di Kindred, solleva molti interrogativi sul suo possibile ruolo. Lo storico villain sembrava aver cambiato vita ed essere completamente riformato dopo il suo incontro con il Mangiapeccati. La Marvel stessa resta molto vaga nel lancio della notizia, e l’espressione di Norman nella cover realizzata da Romita appare decisamente “neutra”.

La prossima settimana, la Marvel Comics onorerà i 60 anni di AMAZING SPIDER-MAN con il lancio di una nuova serie regolare dello scrittore Zeb Wells e dello storico artista di Spider-Man John Romita Jr. Dal primo numero, i fan vedranno dipanarsi una nuova era nella vita di Peter Parker.

Ai ferri corti con i Fantastici Quattro, gli Avengers e persino zia May, la domanda che sarà nella mente di tutti sarà: COSA HA FATTO SPIDER-MAN? La nuova saga prenderà un’altra svolta selvaggia in AMAZING SPIDER-MAN # 7 di luglio, quando Norman Osborn tornerà con grandi progetti per Peter e introdurrà uno dei più grandi cambiamenti dello status quo di Spidey degli ultimi anni… Per gentile concessione della Oscorp?!

Spider-Man riceverà una nuova tuta completa di accessori che sembrano vagamente… familiari. È proprio un ALIANTE quello?! Il nuovo costume di Spider-Man targato Oscorp è stato disegnato da Patrick Gleason, già nel pool degli autori di Spidey durante il ciclo Beyond.