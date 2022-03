Per il rilancio della storica serie di Spidey un trailer promozionale e una serie di variant di J. Scott Campbell

Nuovo trailer per Amazing Spider-Man

Il rilancio di Amazing Spider-Man previsto per i primi di Aprile è oggetto di un nuovo trailer promozionale diffuso dalla Marvel.

Nella nuova serie Peter Parker dovrà affrontare le conseguenze di qualcosa di estremamente grave, frutto delle sue azioni.

Le immagini suggeriscono una profonda frattura nei suoi rapporti con Zia May e Mary Jane, così come le sinossi annunciavano anche una presa di distanza da parte di Avengers e Fantastici Quattro.

Il trailer conferma poi gli avversari che Spidey affronterà nei primi numeri di Amazing Spider-Man: Master Planner, alias il Dr. Octopus, e Lapide, ma vediamo brevemente anche Madame Masque, Testa di Martello, Mr. Negativo, Crime-Master e altri, oltre alla Coniglia Bianca e Digger, già visti nella preview del numero 1.

Amazing Spider-Man # 1 uscirà negli Stati Uniti il 6 Aprile, scritto da Zeb Wells e disegnato da John Romita Jr.

Per l’occasione, tra le innumerevoli variant cover proposte, ci sarà una serie di artist edition proposte direttamente da J. Scott Campbell attraverso il suo sito, a partire da sabato 5 Aprile.

L’autore, che ormai da più di un decennio firma una pletora di cover e variant cover legate a Spidey e ai suoi comprimari, in particolare Black Cat e Mary Jane, ha realizzato un omaggio alla copertina di Amazing Spider-Man # 100 del 1971, di John Romita Sr., realizzandone sette versioni con protagonisti cinque differenti Tessiragnatele: Peter Parker, Ben Reilly, Gwen Stacy (Ghost-Spider), Miles Morales, Hobie Brown (Spider-Punk) e Peter Porker (Spider-Ham), oltre ad una versione senza nessun personaggio particolare in primo piano ma con il volto di Peter/Spidey al centro.

I festeggiamenti riguardanti Spider-Man non si fermano certo a questo nuovo numero 1: secondo la numerazione Legacy infatti il quinto numero di questa nuova serie, in uscita a Giugno, corrisponderà al 900° numero complessivo di Amazing Spider-Man, e sarà festeggiato adeguatamente, secondo quanto anticipato dall’Editor in Chief della Marvel C.B. Cebulski ai rivenditori durante l’evento ComicsPRO. Aspettiamoci quindi altre notizie nel corso delle prossime settimane riguardanti l’amichevole Spider-Man di quartiere.