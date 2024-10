Raid on Graymalkin, lo scontro crossover tra le due squadre di X-Men

La nuova era degli X-Men è pienamente iniziata e, a partire da questo dicembre, i fan vivranno un epico crossover tra due dei suoi tre titoli di punta in “Raid on Graymalkin!”.

Lasciati a pezzi e dispersi in seguito a Krakoa, gli X-Men si sono raggruppati in squadre distinte. In X-MEN di Jed MacKay e Ryan Stegman, Ciclope guida una squadra di indomiti soldati mutanti da una fabbrica di Sentinelle abbandonata in Alaska. Mentre in UNCANNY X-MEN di Gail Simone e David Marquez, Rogue tenta di costruire una nuova casa con la sua X-famiglia di elezione insieme a una manciata di nuovi studenti in Louisiana. I loro diversi approcci alla missione degli X-Men sfociano in un confronto teso quando è necessario un piano d’azione per abbattere la prigione di Graymalkin, ex Xavier’s Institute.

La scuola degli X-Men è stata trasformata in un brutale penitenziario per mutanti dall’insensibile dottoressa Corina Ellis, e il suo detenuto numero uno è proprio il Professor X! Ma dopo le sue azioni durante la caduta di Krakoa, vale la pena salvare il Professor X? E chi o cosa è l’arma segreta che Ellis è certa proteggerà Graymalkin da qualsiasi attacco? Scopritelo in questa pietra miliare mutante in quattro parti che consolida il mondo post-krakoano degli X-Men!

Left broken and scattered in the wake of Krakoa, the X-Men have since regrouped into two distinct teams. In @jedmackay and @RyanStegman’s ‘X-Men,’ Cyclops leads a squad of hardened mutant soldiers out of an abandoned Sentinel factory in Alaska. pic.twitter.com/nivGDYevzB — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 17, 2024

X-MEN 8

“RAID ON GRAYMALKIN” – Prima parte

Scritto da JED MACKAY

Disegni di RYAN STEGMAN

Con uno dei loro incarcerati, gli X-Men entrano nella prigione di Graymalkin per liberare il loro compagno di squadra. Ma non si tratta di una sola squadra: in Alaska, gli X-Men di Ciclope organizzano una missione di salvataggio, mentre in Louisiana, gli X-Men di Rogue partono per la loro sortita. Rivendicando obiettivi diversi, queste due squadre si troveranno in contrasto? Dopo tutto… una “X” è fatta da due linee che si incrociano.

Their different approaches to the X-Men’s mission erupt into a tense standoff when a plan of action is needed to take down Graymalkin Prison, formerly Xavier’s Institute! pic.twitter.com/1nGAP3c4XX — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 17, 2024

UNCANNY X-MEN #7

“RAID ON GRAYMALKIN” – Parte seconda

Scritto da GAIL SIMONE

Disegni di DAVID MARQUEZ

L’incursione continua mentre le due squadre di X-Men, in conflitto tra loro, giungono a un bivio nella prigione di Graymalkin. Come se non bastassero i protocolli del Perimetro e gli “Amministratori” mutanti della prigione, i capisquadra Rogue e Ciclope si ritrovano in guerra per l’incerta eredità di Charles Xavier!

X-MEN #9

“RAID ON GRAYMALKIN” – Parte terza

Scritto da JED MACKAY

Disegni di RYAN STEGMAN

Rogue e Ciclope vengono alle mani mentre le emozioni si fanno sentire, mettendo i due gruppi di X-Men l’uno contro l’altro in un luogo in cui l’unica possibilità di sopravvivenza è restare uniti. Il sogno di Xavier è in frantumi, e i margini spezzati fanno sempre scorrere il sangue.

But after his actions during Krakoa’s fall, is Professor X worth saving? And who or what is the secret weapon that Ellis is confident will protect Graymalkin? Find out in this four-part mutant milestone that solidifies the X-Men’s post-Krakoan world! https://t.co/hSMEK3Yzso — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 17, 2024

UNCANNY X-MEN #8

“RAID ON GRAYMALKIN” – Parte quarta

Scritto da GAIL SIMONE

Disegni di JAVIER GARRÓN

L’esplosiva saga si conclude qui, con Rogue e Ciclope ai lati opposti della lotta tra mutanti, forse per sempre! Onoreranno l’eredità di Xavier o la distruggeranno? Sceglieranno la lealtà o la legge? Un numero di azione a tutto campo che influenzerà entrambe le squadre (e l’intera comunità mutante) con risultati devastanti! Con l’artista ospite Javier Garrón!

Jed McKay ha parlato così dell’evento:

“È stato un momento emozionante partecipare al lancio della linea di titoli X, ma ora stiamo entrando davvero nel vivo – il nostro primo crossover! Raid on Graymalkin spingerà gli X-Men sia dell’Alaska che della Louisiana ai loro punti di rottura e stabilirà il tono per il futuro, ed è stato fantastico lavorare con una leggenda come Gail per dargli vita!”.

A sua volta, Gail Simone ha dichiarato:

“Scrivere nel mondo X è stata una delle esperienze più divertenti e gratificanti della mia carriera. I migliori personaggi, il miglior team artistico, i migliori editor e i migliori colleghi creatori, in particolare Jed Mackay, che è semplicemente una macchina da idee. Ci siamo scambiati idee quasi ogni giorno da quando abbiamo iniziato a mettere insieme le ossa di quello che sarebbe stato l’X-Verse, e credo che il fatto che ci piaccia e che rispettiamo il lavoro degli altri ci aiuti enormemente. Spero che questo sia un precursore di altri crossover brevi. Ci piace l’idea di fare qualcosa di forte impatto, che sia incisivo e veloce, con effetti genuini e duraturi. Potete sempre leggere X-MEN o UNCANNY X-MEN e seguire la storia, ma se li leggete entrambi avrete un quadro più ampio e ricco. Come sempre, abbiamo steso il tappeto di benvenuto sia per i neofiti che per i lettori di lunga data!”