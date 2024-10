Dragon Bal: grandi piani anche dopo Daima?

Dragon Ball Daima farà il suo attesissimo debutto tra pochi giorni e recentemente coloro che lavorando al franchise hanno anticipato ai fan che sono pronti a lavorare ad altri grandi piani per continuare dopo il nuovo anime. Daima è una nuovissima serie anime creata in parte per celebrare il 40° anniversario della serie manga del defunto Akira Toriyama dal suo storico debutto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Conterrà una nuovissima storia mai vista nel manga o nell’anime e amplierà il canone con un nuovo regno pieno di personaggi.

Questo è anche l’aspetto più entusiasmante della nuova serie. Dragon Ball Daima era già un nuovo progetto interessante semplicemente per il fatto di essere canonico al franchise, ma amplierà anche la tradizione in alcuni modi significativi. Dopo la scomparsa di Akira Toriyama, però, il futuro del franchise è stato messo in discussione. Con i diritti per la serie in sospeso e in fase di discussione, sembra che coloro che stanno dietro alla serie stiano pianificando di continuare, poiché il produttore esecutivo del franchise ha rivelato di avere “molti piani” per il futuro di Dragon Ball in generale.

Parlando a un evento speciale in cui i fan hanno potuto vedere in anteprima la premiere di Daima, il produttore esecutivo Akio Iyoku è sembrato ottimista su quale direzione prenderà Dragon Ball dopo l’uscita del nuovo anime. “Stiamo ancora elaborando vari piani, facendo brainstorming su molte cose e continueremo ad andare avanti. Voglio continuare a dare il massimo insieme a Nozawa-san“. Sebbene questo sia ben lungi dal confermare se progetti come il manga disegnato da Toyotaro continueranno o meno, Iyoku sta anticipando al pubblico che il futuro è luminoso.

Questi progetti sfortunatamente non faranno parte del canone, ma ci sarà comunque molto da apprezzare su ciò che i nuovi progetti di Dragon Ball possono offrire. I fan desiderano rivedere la serie Super tornare sul piccolo schermo, e nuovi lungometraggi o nuovi episodi di potrebbero potenzialmente tornare e adattare gli archi finali che Toriyama ha contribuito a supervisionare anche nel manga.

Fonte – Comicbook