Dragon Ball: emergono dei manoscritti inediti di Akira Toriyama

Quando si parla di manga, sono pochi i mangaka che possono reggere il confronto di Akira Toriyama. Da Dragon Ball a Dr. Slump e persino Dragon Quest, Toriyama ha contribuito ad alcune delle migliori serie provenienti dal Giappone. Ora, è emersa un’incredibile manoscritto inedito di Toriyama, e dobbiamo ringraziare un suo caro amico. Infatti si tratta di una bozza che Toriyama aveva accantonato, ed è possibile riconoscere il suo stile inconfondibile.

Haruka Takachiho, un volto noto nel settore degli anime e dei manga che ha fondato Studio Nue, era un buon amico di Toriyama. Attraverso i social media ha condiviso dei manoscritti di Toriyama che aveva conservato, e sono inediti.

Come si può vedere di seguito, i manoscritti pubblicati da Takachiho mostrano una serie che Toriyama sperava di pubblicare, ma il pitch non è mai stato approvato. Lo stile artistico iconico è riconoscibile. Possiamo vedere diversi personaggi, tra cui un alieno. Pieno di jet high-tech e persino una motocicletta, questo manoscritto di Toriyama sembra molto familiare.

Takachiho afferma di aver ricevuto questi manoscritti mai visti prima da Toriyama stesso. “Li aveva a casa sua, impilati fino alla sua altezza, e mi ha detto, ‘Puoi prenderne quanti ne vuoi’, ma ero titubante a prenderne solo alcuni, e questo è uno di quelli“.

Il fondatore di Studio Nue vuole donare questi rari manoscritti a un museo e ne ha uno in mente. La città natale del mangaka ha lanciato un’idea per un museo su Akira Toriyama dopo la sua morte. Takachiho ha affermato che sarebbe felice di donare questo manoscritto gratuitamente e ha ancora più manoscritti in deposito.

La storia completa dietro questo manoscritto di Toriyama non è chiara, ma si spera che un giorno un museo possa esporlo. Qualsiasi opera di Toriyama merita lo stesso trattamento. In seguito alla sua morte, l’eredità di Toriyama ha raggiunto nuove vette. Tutto il mondo ha pianto quando la notizia della sua morte è stata resa pubblica all’inizio del 2024.

Per quanto riguarda Dragon Ball, Toriyama ha creato un franchise che vivrà a lungo dopo la sua morte. Dopotutto, Son Goku è uno dei volti più riconoscibili dell’intrattenimento. L’eroe si sta preparando per un nuovissimo anime, che debutterà a ottobre. Si tratta di Dragon Ball Daima e Toriyama ha lavorato alla storia e al design dei personaggi.

