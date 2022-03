Un Halloween Special dedicato a Man-Thing su Disney+?

Nel 2023 potrebbe vedere la luce su Disney+ un Halloween Special dei Marvel Studios dedicato a Man-Thing, l’Uomo Cosa, a testimonianza di una nuova tendenza nell’adattare personaggi appartenenti alla sfera horror.

Nonostante non sia ancora stato ufficializzato, quest’anno in occasione della vigilia di Ognissanti i Marvel Studios dovrebbero proporre uno special dedicato a Werewolf by Night, ovvero Licantropus, molto probabilmente nella sua più recente versione nativo americano.

Ora, a quanto afferma Screegeek, è stato messo in cantiere un secondo Halloween Special, questa volta con protagonista Man-Thing, il mostro della palude che ha già ricevuto una trasposizione cinematografica.

Nel 2005 infatti su Syfy Channel, e in alcuni paesi anche nelle sale cinematografiche, è stato diffuso il film Man-Thing – La Natura del Terrore, diretto da Brett Leonard. Il film, a dir poco low budget (5 milioni), ha incassato poco più di 1 milione nei pochi paesi in cui è uscito al cinema (in Italia uscì direttamente in home video), e viene ricordato più che altro per la prima parte Marvel di Rachel Taylor, che avrebbe in seguito interpretato Trish Walker in Jessica Jones e The Defenders.

Nel Marvel Cinematic Universe le fattezze di Man-Thing si sono viste riprodotte nel palazzo del Gran Maestro su Sakaar, in Thor: Ragnarok, ma essendo una sorta di nesso multiversale vivente, è possibile che esistano e siano esistiti più Uomini Cosa nel cosmo (almeno, questo è quanto capita nei fumetti).

Man-Thing è apparso per la prima volta in Savage Tales # 1 del 1971, riscuotendo una certa fama e ricevendo prima un suo serial personale sulle pagine di Adventures Into Fear e quindi varie serie regolari e miniserie, oltre a comparire spesso come ospite in innumerevoli serie Marvel. Sulle sue pagine ha esordito anche il personaggio di Howard il Papero. L’anno scorso, in occasione del 50° anniversario dalla sua creazione, l’Uomo Cosa è stato al centro di una saga che ha coinvolto X-Men, Avengers e Spider-Man, intitolata Curse of the Man-Thing.