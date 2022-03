Agatha Harkness tormenta il figlio di Wanda nel nuovo speciale

Wiccan e Hulkling, ovvero Billy Kaplan, figlio di Wanda Maximoff, e Teddy Altman, progenie di Mar-Vell e della principessa Skrull Anelle, vedranno il loro matrimonio messo alla prova dalle macchinazioni di Agatha Harkness nello speciale Hulkling and Wiccan in uscita a Giugno.

Lo speciale ristamperà la storia di Josh Trujillo e Jodi Nishijima apparsa in quattro episodi in formato “verticale” sulla app Marvel Unlimited nello scorso Novembre.

Non sarà il primo caso di storie di storie realizzate appositamente per il formato a scorrimento verticale, pensate per essere lette su smartphone, che saranno riadattate in formato cartaceo. Il primo serial di X-Men Unlimited, Latitude, di Jonathan Hickman e Declan Shalvey, sarà stampato in uno speciale in uscita tra due settimane, così come il ciclo successivo, X-Men: Green, di Gerry Duggan e Emilio Laiso, uscirà sotto forma di miniserie di due numeri tra Maggio e Giugno. Anche il prologo alla mini Amazing Fantasy di Kaare Andrews è stato incluso nella raccolta in volume della miniserie.

In questa storia Hulkling, imperatore dell’alleanza tra Kree e Skrull, vivrà una sorta di piccola crisi coniugale con il neo-marito Wiccan (il matrimonio tra i due è stato raccontato nella saga Empyre). Crisi che sarà amplificata dall’intervento magico di Agatha Harkness, interessata a mettere alla prova il figlio di Wanda, sua ex allieva nelle arti mistiche.

Il personaggio di Agatha è sempre stato ritratto un personaggio positivo, ma la versione MCU vista nella serie WandaVision, caratterizzata come l’antagonista della serie, ha reso il personaggio molto più ambiguo anche nei fumetti Marvel.

Hulkling and Wiccan esce a Giugno in occasione del Pride Month, mese dedicato alle celebrazioni della comunità LGBTQIA+, di cui Billy e Teddy sono diventati in breve tempo due beniamini, fin dai tempi della nascita della loro relazione sulle pagine di Young Avengers. Con tutta probabilità, come successo l’anno scorso, vedremo uscire nello stesso mese una nuova antologia Marvel’s Voices: Pride, che celebrerà gli autori e i personaggi LGBTQIA+ in forza alla Marvel.