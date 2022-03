Obi-Wan Kenobi: ecco quando verrà rilasciato il trailer

Obi-Wan Kenobi sta per debuttare sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 25 Maggio del 2022. La serie vedrà il ritorno in grande stile della figura di Obi-Wan Kenobi, ancora una volta interpretato da Ewan McGregor, che ha già prestato il volto al personaggio nella trilogia prequel di Star Wars che ha sancito la nascita della leggenda di Darth Vader.

I fan chiedono quindi, a gran voce un piccolo assaggio della serie, magari un trailer interessante che potrebbe mettere appetito a tutti. Lucasfilm di certo si sta facendo attendere ed anche se quest’ultima non è mai stata generosa o clemente con il materiale promozionale, un piccolo assaggio di Obi-Wan Kenobi potrebbe arrivare a breve, per la gioia di tutti i fan.

Secondo Jason Ward di Making Star Wars, qualcosa bolle in pentola e potrebbe essere rilasciata prossimamente. Il noto insider ha dichiarato che qualcosa potrebbe arrivare a breve, intorno al 9 e il 10 Marzo. Ovviamente prendete il tutto con le pinze, visto e considerato che per quanto Ward sia attendibile, la Lucasfilm può virare e cambiare marcia improvvisamente, quando vuole.

Ecco la discussione integrale dove si parla dell’imminente trailer per Obi-Wan Kenobi:

Obi-Wan Kenobi uscirà il 25 maggio in esclusiva su Disney+. Oltre a Ewan McGregor e Hayden Christensen nel cast ci saranno Rupert Friend (Hitman: Agent 47), Joel Edgerton (Star Wars: La vendetta dei Sith), Benny Safdie (Good Time), Maya Erskine (PEN15), Bonnie Piesse (Star Wars: L’attacco dei cloni), O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton), Simone Kessell (San Andreas), Sung Kang (F9: The Fast Saga), Moses Ingram (The Queen’s Gambit) e Indira Varma (Game of Thrones). La serie è stata scritta da Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword, Army of the Dead) ed è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian , The Walking Dead).

Per quanto riguarda le musiche della serie in questione, John Williams si occuperà di tutto.

In calce potete ammirare il meraviglioso poster dedicato alla serie, forse, uno dei prodotti più attesi su Disney+:

In un comunicato stampa questo fine settimana, StarWars.com ha annunciato che la Marvel realizzerà un adattamento in otto numeri della prima stagione di The Mandalorian. La miniserie uscirà a giugno e sarà scritta da Rodney Barnes e disegnata da Georges Jeanty.

