Star Wars: arriva l’adattamento Marvel di The Mandalorian

In un comunicato stampa questo fine settimana, StarWars.com ha annunciato che la Marvel realizzerà un adattamento in otto numeri della prima stagione di The Mandalorian. La miniserie uscirà a giugno e sarà scritta da Rodney Barnes e disegnata da Georges Jeanty.

Ogni numero corrisponderà a uno dei primi otto episodi dello show, e sarà l’occasione di rivivere tutte le avventure di Din Djarin e Grogu da un nuovo punto di vista.

Ogni numero uscirà con differenti variant cover, mentre la copertina standard del primo numero sarà firmata da Adi Granov, l’artista responsabile tra le altre cose anche del design cinematografico di Iron Man.

Nel presentare la serie, Rodney Barnes dichiara:

“La storia di The Mandalorian abbraccia così tante delle cose che mi appassionano! Adoro i western, il fantasy, la fantascienza, la commedia, il dramma… è un lavoro da sogno per qualsiasi scrittore. Sono solo felice di essere stato scelto per questo incarico!”

Gli fa eco anche il disegnatore Georges Jeanty:

“Ho sempre pensato che lo stile di un artista fosse molto simile alla scrittura in stenografia. È molto soggettivo. Quello che porto in Star Wars sono i miei dettagli e il mio amore per una galassia molto, molto lontana. Star Wars, soprattutto per quanto riguarda i cacciatori di taglie, è un paesaggio disordinato. Amo disegnare tutti i piccoli dettagli. Il mio look è sempre stato orientato ai dettagli, e con The Mandalorian c’è così tanto da fare con il personaggio e sullo sfondo, e non vedo l’ora di aggiungere visivamente al già ricco arazzo che compone questo universo!”

La notizia di potenziali fumetti Marvel mandaloriani era già trapelata nel giugno del 2020, ma fino all’annuncio di questo adattamento della prima stagione di The Mandalorian non si avevano avuto più notizie. Potrebbe essere il primo passo per realizzare dei fumetti originali di Din Djarin nel prossimo futuro, magari raccontando qualche sua avventura come cacciatore di taglie precedente all’inizio della serie.