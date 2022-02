Star Wars: John Williams compone le musiche per Obi-Wan Kenobi

Le musiche di John Williams sono uno degli elementi che hanno reso Star Wars un franchise così iconico, e ora è ufficiale che il novantenne compositore è tornato all’opera per le musiche di Obi-Wan Kenobi.

John Williams è stato un punto fermo di Star Wars grazie alle sue leggendarie musiche composte per tutti i film della saga di Skywalker. Le composizioni iconiche di Williams, come “The Force”, hanno lasciato un impatto eterno sui fan, suscitando un enorme emozione ogni volta che suonano durante una scena. Tuttavia, nel momento in cui la Skywalker Saga si è conclusa sul grande schermo, è arrivata anche la fine della carriera di Williams come compositore.

Ma da quando The Mandalorian ha dato nuova vita alla Skywalker Saga, esplorando gli eventi accaduti prima del Risveglio della Forza, si sono aperte nuove opportunità per personaggi come Luke Skywalker di ripresentarsi e cementare la loro eredità, come evidenziato da ciò che è successo durante il finale della seconda stagione dello show.

Ciò significa anche che i temi musicali di Williams hanno avuto la possibilità di risuonare ancora una volta. Guardando al futuro, anche altri spettacoli realizzati da Lucasfilm per il piccolo schermo potrebbero utilizzare le composizioni di John Williams, ma per quanto riguarda Obi-Wan Kenobi si è andati oltre le previsioni.

Come riporta Variety, infatti, la serie non si limita a riutilizzare i temi musicali di Wiliams, ma il novantenne compositore ha interrotto il ritiro dal campo cinematografico per comporre delle nuove musiche per lo show.

Il 7 febbraio infatti, il giorno prima del suo novantesimo compleanno, John Williams ha registrato a Los Angeles alcuni temi musicali per Obi-Wan Kenobi, anche se non si sa se si tratti dell’intera colonna sonora della serie o solo di alcuni momenti particolari.

Obi-Wan Kenobi sarà trasmesso in streaming su Disney+ a partire dal prossimo 25 maggio.