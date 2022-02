Obi-Wan Kenobi, il primo poster e la data di uscita

Nel giorno in cui si è conclusa la miniserie The Book of Boba Fett Disney e LucasFilm hanno fissato il prossimo appuntamento per i fan di Star Wars, diffondendo il primo poster di Obi-Wan Kenobi e rivelando la data di uscita della serie, il 25 maggio.

Con ogni probabilità il trailer ufficiale della serie sarà rilasciato a breve, durante il Super Bowl o forse anche prima, per dargli maggiore visibilità come avvenuto per Lightyear.

La serie non arriverà nella tradizionale data che ogni anno celebra Star Wars, May the 4th, bensì nel giorno che segna il 45° anniversario dell’uscita nelle sale di Star Wars: Una nuova speranza nel 1977.

Il CEO della Disney Bob Chapek ha annunciato la notizia durante la riunione sugli utili del quarto trimestre della società mercoledì, prima che l’account ufficiale di Star Wars pubblicasse la notizia su Twitter insieme al primo poster della serie.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XCV1xQZhDR — Star Wars (@starwars) February 9, 2022

Proprio come le avventure di Boba Fett appena concluse su Disney+, Obi-Wan Kenobi si svolgerà su Tatooine, ma nel periodo in cui il Jedi trascorre gli anni successivi alla caduta della Repubblica nascosto, a vegliare sul giovane Luke Skywalker.

La serie si svolge 10 anni dopo la fine della trilogia prequel e la trasformazione di Anakin Skywalker in Darth Vader, ma si sa poco altro della trama.

Sappiamo che vedremo il ritorno di Hayden Christensen al fianco di Ewan McGregor, e anche che Joel Edgerton e Bonnie Piesse torneranno per interpretare rispettivamente Owen Lars e Beru Lars, i tutori di Luke dalla fine de La vendetta dei Sith e all’inizio di Una nuova speranza.

Insieme a questi membri del cast già visti nelle produzioni precedenti ci saranno Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Tutti i loro ruoli sono stati tenuti nascosti, ma si dice che Ingram, Kang e Friend interpretino gli Inquisitori cacciatori di Jedi, con Friend che interpreterà il Grande Inquisitore visto per la prima volta in Star Wars Rebels.