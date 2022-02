Lightyear: poster e trailer italiano per il film Pixar

La Disney ha rilasciato il trailer, anche in italiano, di Lightyear: la vera storia di Buzz, il nuovo film Pixar in arrivo nel 2022 che racconta la storia del vero Buzz Lightyear, astronauta “reale”, doppiato in originale da Chris Evans e in italiano da Alberto Malanchino, su cui si basa l’action figure nell’universo di Toy Story.

Con Toy Story 4, nel 2019, la storia dei giocattoli di Andy e Bonnie si è conclusa e tutti si sono chiesti cosa avrebbero potuto fare per continuare il franchise, dal momento che si sapeva che ci sarebbe stato altro oltre ai cortometraggi.

La Pixar ha scelto questa direzione interessante, di raccontare le storie dei personaggi su cui si basano i giocattoli di Toy Story.

In una mossa intelligente, il trailer completo del film ha debuttato ieri, qualche giorno prima del Super Bowl di questo fine settimana. La Disney Pixar proporrà il trailer di Lightyear (che potete vedere in italiano più sopra) anche in quella sede, ma in questa maniera ha la possibilità di risaltare prima del marasma di trailer e spot che verranno proposti tutto insieme.

Contemporaneamente ha rilasciato il un nuovo poster del film.

Questa avventura d’azione fantascientifica presenta la storia delle origini definitive di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo, presentando il leggendario Space Ranger che avrebbe conquistato generazioni di fan.

Chris Evans (“Knives Out”, “Avengers: Endgame”), che presta la sua voce a Buzz in originale, dichiara:

“La frase ‘un sogno che si avvera’ viene detta spesso in giro, ma non l’ho mai pensata di più in vita mia. Chiunque mi conosca sa che il mio amore per i film d’animazione scorre in profondità. Non riesco a credere di poter far parte della famiglia Pixar e lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun’altro. Guardarli lavorare è a dir poco magico. Mi tiro pizzicotti ogni giorno.”

Il regista vincitore di un Annie Award e animatore Pixar veterano Angus MacLane, che ha co-diretto “Alla ricerca di Dory” del 2016, dirige “Lightyear”. Galyn Susman (cortometraggio “Toy Story That Time Forgot“) produce”.

Lightyear esce il 17 giugno 2022.