The Walt Disney Company Italia – le uscite al cinema dei prossimi mesi

The Walt Disney Company Italia ha presentato le uscite al cinema dei prossimi mesi in occasione della 44esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Tra i titoli in uscita troviamo West Side Story di Steven Spielberg e il film animato Red della Pixar.

Viene inoltre anticipato che nella seconda metà del 2022 arriveranno Black Panther: Wakanda Forever e il secondo capitolo di Avatar.

Vediamo insieme i film che The Walt Disney Company Italia porterà nelle sale.

Le uscite The Walt Disney Company Italia dei prossimi mesi

WEST SIDE STORY

Diretto dal vincitore dell’Academy Award® Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award® Tony Kushner, West Side Story arriverà in Italia il 23 dicembre. Il film racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar®, Emmy®, GRAMMY®, Tony® e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.

THE KING’S MAN – LE ORIGINI

The King’s Man – Le Origini, il lungometraggio 20th Century Studios che rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente, arriverà il 5 gennaio nelle sale italiane. Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini è diretto da Matthew Vaughn ed è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY

Diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro, il film Searchlight Pictures La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley arriverà il 27 gennaio nelle sale italiane. Nel film, un giovane e ambizioso giostraio, con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte, frequenta una psichiatra che è ancora più pericolosa di lui. Il cast del film include il candidato all’Academy Award Bradley Cooper, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett, la candidata all’Oscar Toni Collette, il candidato all’Oscar Willem Dafoe, il candidato all’Oscar Richard Jenkins, la candidata all’Oscar Rooney Mara, Ron Perlman e il candidato all’Academy Award David Strathairn.

GLI OCCHI DI TAMMY FAYE

Gli Occhi di Tammy Faye, nelle sale italiane dal 3 febbraio, racconta la straordinaria storia dell’ascesa, della caduta e della redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema. Celebre per il suo messaggio di amore, accettazione e prosperità, Tammy Faye divenne una leggenda per le sue ciglia, per il suo particolare modo di cantare e per il suo desiderio di raggiungere persone di tutte le estrazioni sociali. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolirono l’impero che i due avevano così accuratamente costruito. Diretto da Michael Showalter e scritto da Abe Sylvia, Gli Occhi di Tammy Faye è prodotto da Jessica Chastain, p.g.a., Kelly Carmichael, p.g.a., Rachel Shane, p.g.a., e Gigi Pritzker. Il film è interpretato da Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones e Vincent D’Onofrio.

ASSASSINIO SUL NILO

Basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo arriverà il 10 febbraio nelle sale italiane. Il film Twentieth Century Studios diretto da Kenneth Branagh è un audace mystery-thriller sul caos emotivo e sulle fatali conseguenze scatenate dall’amore ossessivo. La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca dell’assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa storia di passione sfrenata e gelosia presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale. Assassinio sul Nilo è interpretato dal cinque volte candidato all’Academy Award® Kenneth Branagh, nei panni dell’iconico detective Hercule Poirot, insieme a uno stellare cast di sospettati che include Tom Bateman, la quattro volte candidata all’Oscar® Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

RED

Nelle sale italiane dal 10 marzo, il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso! Red è diretto dalla vincitrice dell’Academy Award® Domee Shi (cortometraggio Pixar Bao) e prodotto da Lindsey Collins.

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

Diretto da Sam Raimi, il film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio nelle sale italiane. Il film è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

BOB’S BURGER – IL FILM

Bob’s Burger – Il Film, l’adattamento cinematografico dell’omonima e longeva sitcom animata statunitense creata da Loren Bouchard, arriverà il 25 maggio nelle sale italiane.

THOR: LOVE AND THUNDER

Il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale italiane il 6 luglio. Diretto da Taika Waititi, il film è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, che riprendono i propri ruoli, mentre Christian Bale interpreta l’antagonista