Star Wars: Rupert Friend sarà il Grande Inquisitore

L'attore di Hitman: Agent 47 interpreterà il famigerato cacciatore di Jedi al servizio dell'Impero in Obi-Wan Kenobi

Con la conclusione di The Book of Boba Fett l’attenzione dei fan di Star Wars adesso è proiettata verso Obi-Wan Kenobi dove farà il suo esordio live action anche il Grande Inquisitore, interpretato da Rupert Friend.

Secondo un nuovo rapporto del The Bespin Bulletin infatti sembra che sarà Rupert Friend, attore famoso per Orgoglio e Pregiudizio, Hitman: Agent 47 e The French Dispatch, ad interpreterà Il Grande Inquisitore al servizio di Darth Vader (Haiden Christiansen) nell’attesissima serie Disney+ Obi-Wan Kenobi, che dovrebbe esordire a Maggio.

Il personaggio, un cattivo estremamente popolare tra i fan del franchise, è stato in precedenza il principale antagonista della prima stagione di Star Wars: Rebels.

Con ogni probabilità affronterà Obi-Wan Kenobi insieme ad altri due Inquisitori, interpretati da Sung Kang e Moses Ingram. È stato riportato diversi mesi fa che Kang avrebbe interpretato il Quinto Fratello nella serie, anche questo un personaggio apparso in Rebels, mentre da quanto risulta finora il personaggio di Ingram è ancora sconosciuto. Bespin ipotizza che potrebbero creare un nuovo Inquisitore originale per lo spettacolo.

La notizia si è diffusa dopo che una fonte ha rivelato al Bespin Bulletin che Friend è stato avvistato sul set con un trucco e un guardaroba incredibilmente simili al Grande Inquisitore, mentre un’altra ha detto apertamente alla testata che l’ex star di Hitman stava assumendo l’iconico ruolo.

Per chi non li conoscesse, gli Inquisitori sono un gruppo di utilizzatori del Lato Oscuro della Forza, armati di spada laser e impiegati dall’Impero per dare la caccia e porre fine ai Jedi sopravvissuti all’Ordine 66.

Il Grande Inquisitore, che è stato doppiato dal leggendario Jason Isaacs nelle sue apparizioni animate, una volta era il loro leader, prima di incontrare la sua morte in una battaglia con Kanan Jarrus (doppiato da Freddie Prinze Jr.) in Star Wars: Rebels.

Dal momento che Kenobi si svolge prima di Rebels, è probabile che il personaggio apparirà in missione per trovare il Maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor e confermare la sua morte all’Imperatore.