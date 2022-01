Star Wars su Disney+: le date dei prossimi progetti

Quando vedremo tutti i progetti in cantiere per Disney+ firmati LucasFilm?

Nonostante le poche notizie trapelate durante il Disney+ Day, il 2022 è un anno ricco di novità per la LucasFilm. Si sta delineando il calendario con le date dei prossimi progetti Star Wars su Disney+ e sembra che ci sia anche una data per The Acolyte, il titolo di Star Wars ad oggi più misterioso.

Mentre The Book of Boba Fett continuerà ad essere rilasciato settimanalmente fino a metà febbraio, sono in corso gli ultimi lavoro in post-produzione per le serie Obi-Wan Kenobi e Andor, che saranno rilasciate tra la primavera e l’estate.

Della serie con Ewan McGregor nuovamente nei panni del maestro jedi Obi-Wan abbiamo già visto una piccola preview lo scorso novembre, mentre della serie prequel di Rogue One con protagonista la spia interpretata da Diego Luna non è ancora trapelato nulla.

Entrambe le serie hanno comunque già ultimato le riprese, mentre è nel pieno della produzione la terza stagione di The Mandalorian, di cui si può prevedere il rilascio tra novembre e dicembre, se la post-produzione degli effetti digitali non subirà contrattempi.

L’attesa per The Mandalorian sarà compensata dalla seconda stagione della serie animata The Bad Batch, con la squadra di cloni ribelli in fuga dall’Impero che dovrebbe occupare le 16 settimane precedenti alle nuove avventure di Din Djarin e Grogu.

Degli altri progetti annunciati nel dicembre 2020, sappiamo che Rangers of New Republic è stato ufficialmente accantonato e inglobato nella terza stagione di The Mandalorian, mentre Ahsoka, la serie con protagonista Rosario Dawson, inizierà la produzione a breve. La previsione è che potremo seguire la ricerca da parte di Ahsoka Tano del giovane jedi Ezra Bridger e dell’ammiraglio imperiale Thrawn nella primavera 2023, dopo la conclusione di The Mandalorian.

L’ultimo progetto, di cui si sa in realtà pochissimo, è The Acolyte, la serie di Leslye Headland che seguirà le vicende di un seguace del Lato Oscuro nei giorni finali dell’Alta Repubblica.

Proprio in questi giorni si è festeggiato l’anniversario del lancio del progetto crossmediale riguardante l’Alta Repubblica, che nr ha segnato l’inizio della seconda fase narrativa, e si può prevedere che The Acolyte possa essere lanciata in occasione della terza fase narrativa.

Secondo Bespin Bullettin infatti The Acolyte dovrebbe arrivare su Disney+ nel corso dell’estate 2023, segnando probabilmente il climax narrativo dell’era dell’Alta Repubblica.

Restano senza un’ipotesi sulle date di uscita su Disney+ gli annunciati progetti di Star Wars Lando e A Droid Story, oltre che la vociferata serie su Darth Maul e la Crimson Dawn che non ha ancora trovato alcuna conferma ufficiale.