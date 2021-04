Star Wars – L’Alta Repubblica (Star Wars – The High Republic) è l’evento editoriale lanciato a inizio anno negli USA che include romanzi per tutte le fasce di età, fumetti e serie tv ambientate duecento anni prima degli eventi di Star Wars Episodio I – La Minaccia Fantasma.

Se in Italia Panini Comics pubblicherà i primi romanzi e i fumetti il 22 Aprile 2021, negli USA sono stati appena annunciati quattro nuovi titoli.

Star Wars – L’Alta Repubblica, i nuovi titoli in arrivo

La seconda ondata di Star Wars – L’Alta Repubblica è capitanata dal romanzo The Rising Storm di Cavan Scott, sequel de La Luce dei Jedi di Charles Soule, che sarà in vendita nelle librerie degli USA il 29 Giugno 2021.

Lo stesso giorno verrà commercializzato anche Race to Crashpoint Tower, romanzo per i più giovani a cura dello scrittore Daniel José Older e dell’artista Petur Antonsson.

Il 22 Luglio arriverà sugli scaffali Out of the Shadows di Justina Ireland, romanzo young adult che si intreccerà con il precedente dell’autrice Una Prova di Coraggio.

Il 5 Ottobre, infine, uscirà Showdown at the Fair, storybook di George Mann incentrato sul Jedi Wookie Burryaga Agaburry.

A questi si aggiungono non solo le serie a fumetti di Marvel Comics e IDW e il manga Edge of Balance, ma anche l’audio libro Tempest Runner di Cavan Scott (31 Agosto).

Star Wars – L’Alta Repubblica in Italia

In Italia Panini Comics inizierà la pubblicazione della linea Star Wars – L’Alta Repubblica il 22 Aprile con i seguenti titoli:

La luce dei Jedi

di Charles Soule

cartonato, 24 Euro

Prima dell’Impero, duecento anni prima di La minaccia fantasma, i Jedi illuminavano la via della galassia nell’era dell’Alta Repubblica.

La pace regnava grazie a un benevolo Senato in cui i Jedi erano un esempio di saggezza e forza.

Ma anche la luce più accecante può proiettare un’ombra, e qualcosa di molto sinistro sta per sorgere ai margini dei confini della Repubblica.

Il primo volume del progetto L’Alta Repubblica, imperniato su un periodo inesplorato della saga di Star Wars.

Una prova di coraggio

di Justina Ireland

cartonato, 19 Euro

Vernestra Rwoh, diventata un Cavaliere Jedi a soli quindici anni, ha il compito di proteggere il genio undicenne Avon Starros nel viaggio verso la stazione Starlight Beacon.

Un attentato sulla nave obbliga però i due, il suo droide J-6 e un altro gruppo di ragazzi a un atterraggio di emergenza su una luna boscosa.

Quali pericoli si nascondono nella foresta?

Scopritelo nel romanzo young adult di L’Alta Repubblica, il progetto multimediale di Star Wars che oltre ai romanzi, comprende anche serie a fumetti e un serial TV su Disney+.

L’Alta Repubblica 1

di Cavan Scott e Ario Anindito

spillato, 3 Euro

Prima della saga degli Skywalker, ci fu un’età dell’oro dei Jedi, un periodo storico mai esplorato prima.

Unitevi alla padawan Keeve Trennis per nuove, incredibili avventure alla frontiera della Repubblica.

Acquista il primo numero della nuova serie a fumetti