Star Wars: Obi-Wan Kenobi è la serie evento di Disney+ incentrata sul maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor.

Le riprese della miniserie partiranno nel corso di Aprile a Los Angeles, utilizzando la stessa tecnologia impiegato in The Mandalorian.

Su Tik Tok sta circolando un video che sembra mostrare il set in costruzione; in particolare possiamo dare un’occhiata all’iconica ambientazione di Tatooine, dove Obi-Wan si è stabilito dopo gli eventi di Star Wars Episodio III – La Vendetta dei Sith:

HELLO IS THIS THE ACTUAL KENOBI SET THIS TIME hhh££hHnfm’fkgivoj’¥~*%*>+<$’g pic.twitter.com/FTVApFnDEx

— lauren (@ewanskenobii) April 4, 2021